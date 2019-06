Overrasket over valg: Folketingets grønne vagthund

NORDJYLLAND: Det gik ikke godt for Alternativet, der tabte fire ud af ni mandater, så midt i dét kom det som noget af en overraskelse for partiets nordjyske spidskandidat Susanne Zimmer, at der faktisk faldt et mandat af til Nordjyllands Storkreds.

- Det er jo fuldstændig forrygende. Og overaskende. Specielt som aftenen forløb, det så ikke så godt ud for partiet på landsplan, siger Susanne Zimmer.

Hun er førstegangskandidat, og har således ikke før været en del af det ræs, som en kampagne til et folketingsvalg også er.

- Det har været rigtig spændende. Der har været mange ting, som jeg ikke anede ville være, men det har været fedt at møde de andre kandidater, også fra de andre partier, og opleve det der med, at man kan være rygende uenige om de politiske holdninger, men man kan sagtens hygge sig med hinanden før og efter en debat, siger Susanne Zimmer.

Umiddelbart er der ikke meget, der tyder på, at Alternativets stemmer bliver nødvendige i en regeringsdannelse, hvad der giver partiet en rolle som en slags fri fugl i Folketinget, og det har Zimmer det fint med:

- Det er fint nok, for så er vi virkelig uafhængige i forhold til at stemme for de lovforslag, der peger i den rigtige retning og arbejde med dem. Der er ikke noget, der binder os, og det kan være fint nok.

- Og så vil vi være den grønne vagthund, for nu har de fleste partier også taget det klimaet med og givet en masse løfter. Så der kan vi holde dem op på og se, om man nu arbejder ud fra at indfri de løfter, siger hun.