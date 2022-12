Overskyet eller stjerneklar himmel: Sådan bliver vejret nytårsaften

NORDJYLLAND:Elsker du at se det nye år blive skudt ind med raketter i alverdens farver på en smuk, stjerneklar himmel, så har Dansk Meteorologisk Institut (DMI) blandede nyheder til dig.

Nytårsaftensdag starter lovende med svage vindforhold og uden nedbør, men lige så snart de mørke timer nærmer sig, stiger risikoen for, at skyerne bringer nedbør over det nordjyske.

- Det er ikke verdens bedste nytårsvejr, vi bliver stillet i udsigt, lyder det indledende fra vagthavende meteorolog hos DMI, Jens Lindskjold, inden han kommer med lidt bedre nyheder.

Ifølge Jens Lindskjold vil store dele af Danmark være ramt at lavthængende skyer med risiko for, at sigtbarheden vil falde markant, når raketterne bliver futtet af. Det ser dog ikke ud til at gå så hårdt udover Nordjylland.

Sigtbarheden ser ud til at være bedst op langs Skagerrak og Jammerbugten, mens der er større risiko for kraftigere regn og lave skyer, jo længere sydpå man holder sin nytårsfest.

- Det ser ud til, at Nordjylland kan gå fri af de værste skyer. Alt i alt bliver det et fint raketvejr, men der kan dog falde en del nedbør. Heldigvis holder vinden sig på et nogenlunde niveau nytårsaftensdag og natten til 1. januar, siger meteorologen.

Temperaturen kommer til at ligge på mellem nul og fem grader i Nordjylland. En anelse lavere end resten af landet, men skulle meteorologen vælge, hvor han ville fejre nytår, er svaret ganske klart.

- Nordjyderne får, når alt er gjort op, det bedste vejr. Jeg vil vælge Nordjylland, siger Jens Lindskjold.