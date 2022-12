På et splitsekund blev Elses liv forvandlet til et mareridt: Siden har især ét spørgsmål fyldt hendes tanker

Torben fandt sit paradis i Limfjorden: - Det er et fantastisk sted for sådan nogle som mig Et hæsblæsende arbejdsliv i konfliktzoner endte med, at Torben Lund fik PTSD. I dag bruger han det meste af sin energi på at forsøge at gøre noget godt for andre mennesker på den gård, han selv har renoveret