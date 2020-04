På mandag kan man flyve fra Aalborg til København

NORDJYLLAND:Nu bliver det igen muligt at komme fra Aalborg til København - eller den anden vej - på lidt mere end en halv time.

Flyselskabet SAS har besluttet at genåbne ruten fra mandag den 20. april. Ruten vil i første omgang blive betjent med to daglige afgange morgen og eftermiddag fra henholdsvis Aalborg og København og vil blive lagt til salg i løbet af fredag.

Det skriver Aalborg Lufthavn i en pressemeddelelse.

Tidligere fredag meddelte Norwegian, at de genoptager flyvningen 1. juni.

SAS lukkede ruten med virkning fra den 6. april på grund af svigtende efterspørgsel i slipstrømmen af Corona-krisen. Ruten hører normalt til blandt de største og vigtigste indenrigsruter i SAS’ rutenetværk.

Genåbningen er et resultat af, at ikke mindst erhvervslivet i Aalborg og rutens pendlere har udtrykt et stærkt ønske om, at ruten genåbnes. Aalborg Lufthavn og SAS har derfor været i dialog om, hvordan man kunne skabe det økonomiske grundlag for at genoptage ruten.

- Vi har haft en frugtbar dialog med Aalborg Lufthavn om, hvordan vi bedst kan imødekomme den voksende efterspørgsel, der forventes i den kommende tid, siger koncerndirektør i SAS, Simon Pauck Hansen i pressemeddelelsen.

- Vi håber også, at genoptagelsen af betjeningen af ruten kan medvirke til at styrke grundlaget for den gradvise åbning af Danmark, siger han.

Både Aalborg Lufthavn og SAS har lyttet til og talt med rutens kernekunder. Der har ikke mindst været stor opbakning til ruten blandt pendlerne, som i vidt omfang har været afskåret fra at passe deres arbejde. Det er forventningen, at efterspørgslen vil stige i den kommende tid i takt med, at stadig flere aktiviteter i Danmark bliver genoptaget.

- Det er glædeligt, at SAS genoptager betjeningen af ruten mellem Aalborg og København. Der er for rigtig mange rejsende ikke et brugbart alternativ til flyet. Det har den midlertidige lukning af ruten med al tydelighed vist, siger direktør for Aalborg Lufthavn, Søren Svendsen i pressemeddelelsen fra lufthavnen.

- Jeg er derfor også overbevist om, at der nu vil være stor opbakning til genoptagelsen af betjeningen af vores vigtige indenrigsrute, siger lufthavnsdirektøren.