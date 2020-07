På trods af den evige fortælling om den uduelige ungdom bør vi have tillid til generationen

"Vore dages ungdom elsker luksus. Den har dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den skulle arbejde. De unge rejser sig ikke længere op, når ældre kommer ind i et værelse. Den modsiger deres forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og tyranniserer lærerne."

Ovenstående citat tillægges den græske filosof Sokrates. Sådan var det vist nok ikke helt, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at citatet stammer fra for mange år tilbage.

I dag er det stadig det narrativ, vi i stor stil abonnerer på.

Begrebet curlingbørn er et helt legitimt kort at smide i debatten om børneopdragelse og forældreansvar. Vi langer ud efter de unge for ikke at støtte op om foreningslivet, betale for aviser eller stemme til kommunalvalget. Vi revser dem for at spille for høj musik i det fri, tage til Sunny Beach på trods af corona-restriktioner og forbruge skærme i et alt for stort omfang.

De unge står for skud i både de traditionelle medier og på sociale medier. Og det er på trods af, at generationen på en lang række parametre aldrig har klaret sig bedre.

Der bliver stillet enormt høje krav til de unge i dag - for de kan alt, bare de vil det nok. Alle døre står åbne for dem, hvis bare de gør sig umage, arbejder hårdt og er flittige nok. I individualismens navn er det kun deres egen skyld, hvis de fejler. De skal gennemføre uddannelse så hurtigt som muligt - og det er med udsigten til at blive på et arbejdsmarked så længe, som det overhovedet kan lade sig gøre.

I dag tirsdag - eller rettere klokken 00.01 i nat - har ansøgerne til de videregående uddannelser fået svar på, om de er blevet optaget på deres drømmeuddannelse - som er et udtryk vi medier og politikere glædeligt bruger. Der er ingen tvivl om, at ordvalget i høj grad er en idyllisering og en forenkling af det valg, som ansøgerne står overfor. For ansøgningen kan lige så vel være et udtryk for rationelt valg fremfor en egentlig drøm. Optagelsen kan også føre tvivl med sig. Ligeledes kan drømmene sagtens opfyldes på den uddannelse, der har 2. prioriteten eller måske endda et helt andet sted.

På trods af det evige narrativ om den uduelige ungdom, bør vi have tillid til generationen. Og den bør i høj grad have tillid til sig selv - og tro på det, den kan. I total modsætning til præstationskulturen, bør generationen forstå at skabe sin identitet og se sin værdi ud fra andet, end hvad man præsterer. Men sådan en ændring sker ikke bare lige med et snuptag.