På trods af fald: Stadig flest dræbte på de nordjyske veje

NORDJYLLAND: Selvom antallet af dræbte er faldet i Nordjyllands politikreds, er det stadig på de nordjyske veje, at flest personer mister livet eller kommer til skade i trafikken, når man opgør det i ulykker pr. indbygger.

Det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet.

I 2017 var der 11 dræbte i trafikken, hvilket er mere end en halvering i forhold til de 28, der mistede livet i trafikken i 2016 i Nordjyllands politikreds.

Også de 528 tilskadekomne i 2017 er lavere end året før, hvor 588 kom til skade i trafikken.

Men færre uheld i Nordjylland

Men faktisk sker der færre ulykker pr. indbygger i Nordjylland end i resten af landet.

Desværre er andelen af ulykker med personskader markant større end i de øvrige politikredse, mens andelen af ulykker kun med materiel skade er langt mindre.

Derfor rangerer politikredsen højest på skalaen over dræbte og tilskadekomne i trafikken i Danmark i 2017, når man sammenligner politikredsene med hinanden og tager højde for indbyggertallet.

I Nordjyllands politikreds var der således 8,14 ulykker med dræbte eller tilskadekomne pr. 10.000 indbygger i 2017, mens der på landsplan kun var 4,84. Det placerer Nordjyllands politikreds på en kedelig førsteplads.

Flest dræbte på landevejen

På landsplan kom flest til skade eller mistede livet i en ulykke inden for byzonen, men i Nordjyllands politikreds var det omvendt.

Her skete 56 pct. af personskaderne på landevejene, og det var også her, at flest af de alvorlige ulykker skete.

Otte ud af de 11, der mistede livet i den nordjyske trafik i 2017, blev dræbt i en ulykke i landzone. Det skyldes blandt andet, at en stor andel af de nordjyske veje er landeveje.

Mere end halvdelen af de dræbte og tilskadekomne i Nordjylland var chauffører eller passagerer i biler. Med 57 pct. af personskaderne ligger det væsentligt over landsgennemsnittet, hvor 44 pct. blev dræbt eller kom til skade i en bil. Derimod ligger Nordjyllands politikreds under landsgennemsnittet i 2017, når det komme til andelen af dræbte og tilskadekomne på motorcykel, knallert, cykel og som fodgænger

– Nordjylland har en stor andel af landeveje, og det er derfor ikke uventet, at der er en overvægt af ulykkerne, der sker i landzone. Samtidig har Nordjylland relativt store afstande mellem byerne, og mange kører i bil, hvilket også påvirker ulykkesbilledet, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling i en pressemeddelelse.

Flest dræbte mænd

Mænd udgjorde størstedelen af de dræbte og tilskadekomne

9 ud af 11 dræbte i trafikken i Nordjyllands politikreds i 2017 var mænd.

Antallet af tilskadekomne var mere ens, selvom der også her var en overvægt af mænd. 289 mænd og 238 kvinder kom til skade i trafikken i Nordjylland i 2017.

Antallet af spiritusrelaterede personskadeulykker i Nordjyllands politikreds i 2017 udgjorde 10 pct. af alle personskadeulykker, hvilket svarer til niveauet på landsplan.

Andelen af personskadeulykker, der involverede spiritus er faldet de senere år, fra 15 pct. i 2015 til 10 pct. i 2017, hvor 48 personer kom til skade og 3 mistede livet i spiritusulykkerne i Nordjylland.