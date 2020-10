På udkig efter nyt hus? Kig i nabokommunen og spar tusindvis af kroner

NORDJYLLAND:Hvis du har tænkt, at dit fremtidige hus skal ligge i Aalborg eller en af de andre kommuner i Nordjylland med en stor by inden for rækkevidde, så kan der være tusindvis af kroner at spare, hvis man leder efter et hus på den anden side af kommunegrænsen. Det viser de aktuelle kvadratmeterpriser på landets udbudte villaer og rækkehuse fra Boliga.dk.

- Jo, tættere vi kommer på de helt store byer, jo mere hopper priserne op ad. De fleste af os arbejder her og transporttider er noget, de fleste gerne vil mindske. Derfor ser vi også, at priserne kan hoppe helt vildt fra en kommune til en anden, siger boligøkonom Anders Overvad fra Arbejdernes Landsbank: til Boliga.dk.

I Aalborg Kommune er den gennemsnitlige kvadratmeterpris på et hus eller rækkehus i øjeblikket 15.711 kroner. Det svarer til en pris på 2.356.650 kroner for et hus på 150 kvadratmeter.

Ser du som køber mod Aalborgs nabokommuner er der penge at spare. I Rebild ligger den gennemsnitlige kvadratmeterpris på 10.134 kroner, og i Brønderslev er den 9.094 kroner.

Tilsvarende er der penge at spare, hvis man flytter fra Thisted Kommune til Morsø Kommune. Her er forskellen i kvadratmeterprisen på 901 kroner.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris på boliger i Nordjylland * Aalborg: 15.711 kr. * Frederikshavn: 11.909 kr. * Rebild: 10.134 kr. * Hjørring: 9.414 kr. * Brønderslev 9.094 kr. * Mariagerfjord: 8.781 kr. * Jammerbugt: 8.473 kr. * Læsø: 7.788 kr. * Thisted: 7.577 kr. * Vesthimmerland: 7.396 kr. * Morsø: 6.676 kr. Se kvadratmeterpriser for alle landets kommuner her. Kilde: Boliga VIS MERE

Ud over den meget synlige omkostning ved at købe et hus, nemlig husets pris, er der også andre forhold, der spiller ind på økonomien. Det gælder for eksempel kommuneskatter, daginstitutioner og renovation. Her varierer prisen også fra kommune til kommune.