På Vesterbro er alt det samme som aldrig før

Trafikken suser forbi, og busserne stopper punktligt, som de skal. Folk går ind og ud. Den kolde februarluft bider i hænderne og kinderne.

Alt er, som det plejer at være på Vesterbro i Aalborg. Alligevel er alt forandret for altid.

De, der står og venter på bussen, står med drejede hoveder og kigger ind mod Netto-forretningen bag dem. Enkelte tager mobilen frem og knipser et billede. De stiger på bussen, og verden går videre. De, der står af bussen, stopper op. Nogle et kort øjeblik, andre bliver stående.

Lige der, hvor buspassagererne træder ud, trådte 22-årige Mia Skadhauge Stevn søndag morgen ind i en sort bil. Nu er to mænd sigtet for manddrab, og politiet har fundet dele af et lig fra et menneske i Dronninglund Storskov, som de formoder er Mia Skadhauge Stevn.

Et par meter fra vejen er et blomsterhav ved at tage form på fortovet. Nogle af stearinlysene er allerede brændt helt i bund. Forbikørende cyklister sætter farten andægtigt ned. Nogle af dem stiger også af cyklen, og trækker den for at se på blomsterne. På væggen er otte stykker A4-papir sat op med gaffatape. "Mia og Oliver - vi tænker på jer!", står der.

En bil holder ind til siden, og to kvinder går over og sætter et lys og stiller en krukke med blomster.

- Det kommer bare utroligt tæt på. Vi bor begge to lige i nærheden, og har en restaurant på den anden side af broen. Det kunne lige så godt have været en af os, siger Mai Nielsen, der sammen med sin søster Marikka Nielsen er kørt forbi Vesterbro, inden de skal åbne restauranten.

- Vi er opvokset i Aalborg, og det burde være et trygt sted at færdes. Og nu er det bare, siger Marikka og holder en kort pause.

- Det er frygteligt for sådan en ung pige. Vi render ikke selv i byen mere, men jeg kan ikke lade være med at tænke på de unge mennesker. At det er utrygt for dem.

Hun satte spor i mig

En ung mand bukker sig ned og læser et kort, der følger med en buket blomster. Han ryster på hovedet og går videre. En ældre kvinde lægger blomster med tårer i øjnene. Nogle meter væk står en ung kvinde med øjnene fæstnet mod blomsterne.

- Jeg kendte hende, siger Maria Mortensen. Hendes stemme knækker og tårerne begynder at løbe.

- Jeg var hendes vejleder, da hun var i praktik som sygeplejerske. Hun var det mest fantastiske menneske. Ej, det var slet ikke meningen, jeg skulle græde.

Hun tørrer tårerne væk.

- Det er skrækkeligt. Hun var så sød og fornuftig og omsorgsfuld. Hun var så pligtopfyldende. Jeg har aldrig haft så god en studerende. Og selvom jeg kun kendte hende i det halve år, hvor hun var studerende hos os, så har hun sat spor i mig.

Maria Mortensen er selv 27 år, og hun mærker utrygheden sætte sig i hende.

- Det gør det vel altid, når sådan noget her sker. Og jeg tror altid, man er lidt utryg, når man er pige og det er mørkt. Jeg var også i byen i lørdags. Jeg er glad for, jeg havde to kammerater, der fulgte mig sikkert hjem.

De forbipasserendes reaktioner er forskelligartede. Der er vantro og eftertænksomhed. Der er tårer og veninder, der krammer hinanden. Der er folk, der er rasende. De er oprørte og snakker om, at Aalborg har mistet en form for uskyldighed. Folk ryster på hovedet.

I chok

På den anden side af gaden er Huyen Thi Nguyen i en form for chok, siger hun. Hun har vekselforretningen Aalborg Money Exchange. Det er hendes overvågningskamera foran butikken, der har fanget de sidste billeder af Mia Skadhauge Stevn, som hele Danmark nu kender alt for godt.

- Jeg har det skidt. Jeg tror, jeg er lidt i chok på en måde. Jeg går stadig og håber på, at de finder hende. Jeg har jo aldrig troet, at sådan noget kunne ske her i Aalborg. Jeg har selv to børn på 18 og 20, så mine tanker er hos Mias familie og venner. Det er så frygteligt.

- Jeg har altid været sådan en hønemor, siger Huyen Thi Nguyen.

- Jeg har altid sagt til mine børn, at jeg altid vil hente dem. Lige meget hvilket tidspunkt. Den aftale har vi altid haft. Men hvorfor skal unge mennesker ikke have lov til at gå ud og hygge sig og feste i fred? Jeg mangler ord.

Flere af dem, der lægger blomster eller tænder lys, tager tid ud af arbejdsdagen for at gøre det. En af dem er Jimmy Birk i blå og orange arbejdsbukser. Han lægger to buketter.

- Jeg er skraldemand, og jeg kører her hver evig eneste dag. Frem og tilbage. Sådan noget her foregår jo i Amerika og ikke i Danmark. Jeg har så ondt af hende. Det er så urimeligt, som noget det kan være. Jeg tror, det er enhver kvindes værste mareridt, siger han.

Jimmy Birk har papbørn, blandt andet en teenagedatter på 18. Ansigtsudtrykket ændrer sig en smule, da han kommer ind på hende.

- Vi har fuldstændig klare regler med hende. Hun ringer til os, lige meget hvor hun er henne og hvad klokken er. Men det er svært ikke at tænke, at hvis det havde været hende, så ved jeg ikke, hvad jeg havde gjort.

- Jeg tror, der vil være utryghed i en periode, og så tror jeg, det vil komme til at gå lidt i sig selv igen. Men at de unge piger ikke kan få lov til at gå på gaden, siger han og afbryder sig selv.

- De skal have lov til at være i fred, skal de.

Det er ikke kun i hjemmet, den tragiske sag har påvirket og sat tankerne i gang hos Jimmy Birk. Også i arbejdet har det fyldt en del.

- I den her uge har jeg været bange, hver gang jeg har åbnet en container. Det må jeg sige.

Pas på hinanden

Vicepolitiinspektør Frank Olsen forstår godt, at Mia-sagen har skabt utryghed.

- Det er en helt usædvanlig grov sag, og jeg kan ikke mindes, at have set en sag før, hvor en pige har sat sig ind i en bil i god tro for efterfølgende at blive dræbt, siger Frank Olsen.

Men på trods af den aktuelle utryghed, så mener han ikke, at det er utrygt at gå i byen i Aalborg. Sagen kan alligevel give tid til at give tid til eftertanke og til at komme med gode råd:

- Jeg vil altid kraftigt opfordre til, at man ikke sætter sig ind i en bil med folk, man ikke kender. Det siger jeg ikke kun på grund af den aktuelle sag, det ville jeg også have sagt før, siger Frank Olsen og fortsætter:

- Og så skal man passe på hinanden og gå sammen hjem. Og hvis der er nogen, der bliver dårligere eller syge, så hjælper man hinanden.

Torsdag aften, da politiet holdt pressemøde og fortalte om fundene i Hammer Bakker, dansede nordlyset let over Vendsyssel. Fredag morgen brændte solopgangen gennem de tunge skyer i lilla, røde og orange nuancer.

Mon ikke det var for Oliver og Mia?