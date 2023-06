Påvirkede bilister anholdt - én skulle først lige fanges af en politihund

NORDJYLLAND:Selvom han både kørte over for rødt og senere standsede sin bil og løb fra stedet, lykkedes det ikke for en mand at undslippe ordensmagten onsdag aften.

Det var i Aalborg, hvor en politipatrulje ville standse den mandlige bilist, men det fik ham i stedet til at sætte farten op og altså også køre over for rødt. På Scoresbysundvej standsede han, men kun for at løbe fra stedet. Uheldigvis for ham var det en hundepatrulje, han havde i hælene, så hunden blev sendt afsted og fik hurtigt indhentet ham.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Der er nu rejst flere sigtelser mod manden. For ud over, at han prøvede at stikke af fra politiet, viste et narkometer, at han var påvirket af cannabis. Hvis det bliver bekræftet af en blodprøve, risikerer han en dom for narkokørsel.

Samtidigt er han sigtet for narkohandel, hvilket han dog benægter. I bilen blev der nemlig fundet både hash, kokain og skunk samt et "større" kontantbeløb. De euforiserende stoffer var opdelt i små salgsposer. Endelig blev der fundet en kniv i bilens handskerum, og det udløste en sigtelse efter knivloven.

Spritbilist kørte på cykelsti

Onsdag aften måtte en anden politipatrulje i aktion i Frederikshavn, efter at flere borgere havde ringet til alarmcentralen. De fortalte om en bilist, der kørte hasarderet i byen. Han var både tæt på at påkøre en bus, kørte på cykelstien flere gange og overholdt ikke sin ubetingede vigepligt.

Politiet fik standset bilisten på Hånbækvej, og her blæste han alkometret op over den tilladte grænse. Han blev derfor anholdt, sigtet for spritkørsel og taget med til blodprøve.

Knallert på motorvejen

Tidligere onsdag måtte en anden mand også afgive en blodprøve, der skal vise, om han var påvirket af narkotika, da han kørte knallert onsdag eftermiddag.

Her ringede flere personer også til alarmcentralen - for manden kørte nemlig på motorvejen ved Støvring.

Politiet fik fat i ham på Hobrovej ved Svenstrup, hvor han fortalte, at han var kørt ud på motorvejen ved en fejl.

Betjentene fik mistanke om, at knallertkøreren var påvirket af narko, og narkometret slog ud for cannabis og kokain.

I øvrigt var manden allerede frakendt retten til at køre knallert, ligesom han havde et gram amfetamin på sig. Så det udløste yderligere to sigtelser.