Påvirket vanvidsbilist: Folk måtte springe for livet

HOBRO/NORDJYLLAND: Flere personer måtte kort før klokken 03 natten til lørdag springe for livet, da en vanvidsbilist påkørte flere taxaer på en holdeplads ved krydset Jernbanegade-Adelgade i Hobro. Her henter taxaerne folk, der har været ude i nattelivet i Hobro.

Det fortæller vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Udover taxaerne ramte vanvidsbilisten også en jernpæl, nogle træer og en bænk.

Den 32-årige bilist, der ifølge vagtchefen var påvirket af alkohol, forsøgte efter påkørslen af taxaerne at stikke af fra uheldsstedet, men flere patruljer fra Nordjyllands Politi fik ham standset og anholdt.

Forud for episoden var gået en længere forfølgelse af den 32-årige bilist.

– Vi fik klokken 02.30 en meddelelse om, at bilisten havde påkørt en anden bil på motorvej E45 ved Rasteplads Dall lidt nord for Svenstrup, fortæller vagtchefen, der sendte flere patruljer efter bilisten.

Også fra det uheld stak manden af mod syd i høj fart, før han så under en halv time senere påkørte taxaerne midt i Hobro.

Den 32-årige mand, der er fra Aalborg, skal ifølge vagtchefen i løbet af lørdag fremstilles i grundlovsforhør sigtet for at udsætte andres liv og førlighed for fare.

Der er trods de voldsomme omstændigheder ikke meldt om alvorlig personskade ved påkørslerne, men en af taxachaufførerne skulle angiveligt være blevet kørt på sygehuset efter, at taxaens airbag blev udløst.