Pæn og populær: En klassiker blandt nordjyske vandreture kan udvides efter behov

Jeg ved det godt. Vi har været her før. Og har flere gange i disse spalter berømmet denne naturperle på nordsiden af Mariager Fjord.

Men Bramslev Bakker er bare svære at komme uden om, når man bevæger sig rundt i Nordjylland for at finde de smukkeste og mest vandreegnede lokationer.

Og med de dogmer, der er sat op for denne odyssé, er der bare ikke så mange alternativer i Mariagerfjord Kommune. Smukke steder, ja. Men en længere rundtur uden for meget biltrafik? Jo, oppe i Rold Skov, naturligvis, men den gemmer vi til en senere lejlighed.

Nordjylland rundt på gåben NORDJYSKE har snøret vandrestøvlerne og travet Nordjylland tyndt fra Skagen til Mariager Fjord og fra Agger til Læsø. Vi har besøgt alle 11 nordjyske kommuner og giver hen over sommeren tips til lidt længere vandreture.

Så jeg sætter kursen mod lystbådehavnen i Hobro, hvor Panoramaruten starter. Jeg vælger at starte på toppen og tager den lange trappe op mod toppen af skrænten, hvorfra stien går østpå mod golfbanen. Med den start får jeg også hurtigt overstået turens mindst spektakulære strækning ad Torndalsvej og Hjerritsdalvej, inden jeg kan dreje fra og gå ned i slugten mod Valsgård Bæk.

Og herfra er der dømt ren lise for sanserne resten af vejen.

Oppe fra bakkerne er der en fantastisk udsigt over Mariager Fjord. Foto Claus Søndberg

Panoramaruten er 10 kilometer lang, og da det er lige i underkanten af ambitionsniveauet, har jeg på et kort spottet en sti op langs bækken i retning mod Valsgård. Den vælger jeg og befinder mig snart i et fantastisk smukt bakkelandskab. Stien fører mig forbi Hjerritsdal Mølle og ender ved Frisdal, hvor der engang lå et slot og nu en samling gårde.

Tips og tricks: Find vej Er man ikke en erfaren langdistancevandrer, er det sikreste at lægge ud på afmærkede ruter. Vær dog opmærksom på, at afmærkningen kan være mangelfuld. Vil man planlægge sin egen tur, er det en god ide at bruge lidt tid på at granske kort på computeren derhjemme. Der findes oversigtskort (af skiftende kvalitet) forskellige steder på nettet. Vil man have nøjagtige geodætiske kort, skal man oftest betale for det. Jeg er så old school, at jeg altid medbringer et udprintet kort på turen. En telefon med gps er rar at have i baghånden, men gør dig selv den tjeneste at lade være med at gå og kigge på den hele tiden. Du går glip af alt det, du er kommet for at opleve.

På kortet kan jeg se, at jeg ved at følge nogle markveje - først mod øst og siden mod syd - kan komme tilbage til Panoramaruten. Og via hotel og kursuscenter Bramslevgård - og med lærkernes sang i ørerne - er jeg snart tilbage på sporet, hvor det gennem skov og krat slynger sig på tværs af skrænten op mod campingpladsen, der må være en af de smukkest beliggende i landet.

Her er der dømt panorama for alle pengene.

Dagens frokost indtages på en bænk nede ved fjordbredden, hvor udflugtsbåden Svanen lægger til i sæsonen. Jeg får selskab af en flok ældre medborgere - forholdsvis lokale efter dialekten at dømme - der har taget bilen ned ad skrænten for at nyde frokosten i det grønne.

I det hele taget er ruten ganske trafikeret, sandsynligvis på grund af den bynære placering - og der er folk i alle aldre. Gåture er tydeligvis blevet en ny folkesport, og sådan en søndag i godt vejr er vi mange, der har fået samme ide. Så hvis man søger fornemmelsen af at være alene i naturen, er det nok ikke Panoramaruten, man skal vælge. Eller måske skal man bare gå turen i regnvejr.

Stien langs fjorden er populær for både gående og cyklende dagturister. Foto Claus Søndberg

Og så går turen langs fjorden tilbage mod Hobro med græssende kødkvæg på højre hånd og fluefiskere på jagt efter fjordens eftertragtede havørreder til venstre. Undervejs passeres et offentligt toiletskur i udkanten af et lille sommerhusområde. Endnu en påmindelse om, at vi her er langt fra Guds vilde natur.

Men flot er her ikke desto mindre.

Vandretur i Bramslev Bakker Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær