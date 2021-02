Pakis lukker Limfjorden: Slæbebåd sat til at bryde is

NORDJYLLAND:Selvom isen på de fleste søer endnu ikke tyk nok til at man må gå på isen eller stå på skøjter, så begynder is at give problemer andre steder.

Således er isen begyndt at pakke sammen i Nibe Bredning og vest på mod Aggersund. Isen er mellem 15 og 30 centimeter tyk, og det har fået Forsvaret til at lukke for sejlads i området, og en slædebåd er blevet tilkaldt for at bryde en rende til de skibe der skal ind til havnen i den vestlige del af fjorden.

- Skibstrafikken kan ikke komme igennem. Limfjorden er et beredskabsområde, og derfor har vi tilkaldt en slæbebåd, der kan bryde isen, siger orlogskaptajn i Søværnet, Jens Hulgaard, der også er isofficer.

Det er ikke overraskende for Jens Hulgaard, at det netop er vest for Nibe Bredning, hvor slæbebådene først skal i gang med at bryde is.

- Det er et sted, hvor vi historisk ved, at der først opstår problemer, sige han og forventer, at der snart er muligt at sejle igennem området.

- Vi bryder en rende og så vil strømmen fjerne noget af pakisen, men det er et område, som vi kommer til at holde øje med. Ligesom vi også tager kontakt til havnene i Limfjorden for at høre, om de forventer ankomst af skibe i de kommende dage, så vi ved, hvor meget trafik vi kan forvente i området, siger han.

Fast is i Mariager Fjord

Et andet sted, hvor isen giver problemer er i Mariager Fjord fra Havnø og til Dania, hvor der er melding om fast is på mellem 10 og 15 centimeter.

- Har man brug for, at komme ind i fjorden, skal man bruge en båd, der kan bryde isen. Mariager Fjord er ikke et beredskabsområde, og derfor skal skibene selv stå for at få isen brudt og selv betale for det, siger Jens Hulgaard.