Papegøjehaven trækker sig fra AKKC: Nedlukning koster dyrt

Selskabet bag driften af Restaurant Papegøjehaven har efter måneders Corona-nedlukning og reduceret drift besluttet, at selskabet trækker sig ud af forpagtningsaftalen med Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC) et par år før tid.

- Forårets og efterårets Corona-nedlukninger af Danmark og Nordjylland samt restriktioner, der begrænser aktiviteterne, har givet store tab for hele restaurationsbranchen. Ikke mindst for Restaurant Papegøjehaven, siger direktør Lars Mouritzen.

Lars Mouritzen og Restaurant Papegøjehaven driver restauranten og forplejning i AKKC videre, indtil der er truffet en anden aftale.

AKKC har siden 1969 forpagtet driften af al forplejning i huset ud til familien Mouritzen, hvor Lars Mouritzen har siddet som direktør for selskabet bag driften siden 2004.

- AKKC og jeg er oprigtigt kede af, at den flotte æra familien Mouritzen har haft som forpagtere hos os, nu slutter. Den rolle har været utrolig vigtig i vores historie, og at en Corona-krise skulle slutte vores mangeårige og stærke samarbejde på denne måde, havde vi aldrig forestillet os, siger AKKC-direktør, Nicolaj Holm.

Med ønsket om at udtræde af forpagtningsaftalen, forestår der et aftalekompleks, der skal falde på plads de kommende måneder.

Direktør Lars Mouritzen, der også er formand for HORESTA i Nordjylland, er på de 26 tilbageblevne medarbejderes vegne og familiens vegne meget trist over, at det ikke har været muligt at finde en løsning på den meget svære situation.

- Vi har været en del af huset i et halvt århundrede. Det bliver svært at forlade - og det er svært at sige farvel til gode medarbejdere, siger Lars Mouritzen, der er klar til at bistå AKKC i overgangsprocessen.

AKKC skal, når de kommende forhandlinger er på plads, til at indlede processen med at finde en ny forpagter til den meget interessante opgave, det er at drifte Restaurant Papegøjehaven og al forplejning i AKKC.