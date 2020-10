Paradoks: Sunde og raske er vaccineret - nu må læger afvise ældre og kronisk syge

NORDJYLLAND:Myndighedernes opfordring til alle om at lade sig vaccinere mod influenza her i corona-tiden, giver nu bagslag.

Så mange raske og friske borgere valgte i starten af oktober selv at betale for en vaccine, at praktiserende læger nu er begyndt at løbe tør. Også mange firmaer og kommuner har indkøbt store partier vaccine, som et gratis tilbud til deres ansatte.

Det rammer ældre og særligt udsatte, der flere steder er gået forgæves, til trods for at de tilhører den oprindelige målgruppe for gratis vaccine.

Statens Serum Institut, der indkøber vaccinerne, oplyser på instituttets hjemmeside, at der i år er indkøbt i alt 1,6 millioner doser influenzavaccine, men de er altså ved at være brugt.

Flere praktiserende læger i Nordjylland melder udsolgt af influenza-vaccine og Statens Serum Institut oplyser til NORDJYSKE at der her og nu ikke er udsigt til, at man kan levere flere vaccinedoser.

- Vi afventer svar fra departementet i Sundheds- og Ældreministeriet om, hvad vi skal gøre, lyder det fra SSI, der leverer vacciner til hele landet.

Muligheden for at blive vaccineret - gratis eller mod betaling - blev skudt i gang 1. oktober, og allerede 12.- 13. oktober blev Statens Serum Institut klar over, at man ikke kunne opfylde de praktiserende lægers behov for vaccine. Da alvoren gik op for sundhedsmyndighederne, begrænsede man vaccinetilbuddet til nu kun at omfatte den oprindelige målgruppe - ældre over 65 og særligt udsatte grupper.

Målgruppen for gratis vaccine Tilbuddet om gratis vaccine gælder nedenstående grupper - men flere steder er det allerede umuligt at få vaccination er 65 år eller derover har en kronisk sygdom er svært overvægtig er gravid i 2. og 3. trimester er førtidspensionist er 65 år eller ældre har sygdomme, hvor din læge vurderer at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko bor sammen med en, som har svækket immunforsvar (immunsuppression) arbejder i sundheds- og plejesektoren og har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza. VIS MERE

Også apotekerne vaccinerer mod influenza, og her fik man besøg af mange raske, yngre mennesker, der selv betalte for at få en vaccination, da sæsonen gik i gang.

- Hvis meningen var, at så mange som muligt skulle vaccineres, så skulle man have taget højde for det, og indkøbt langt flere doser, konstaterer apoteker Mikael Sell. Han har stadig cirka 100 vaccine-doser tilbage på Budolfi Apotek i Aalborg og 50 på apotekerne i Nibe og Løgstør.

Han finder det beklageligt, at ældre og patienter med kroniske sygdomme risikerer at gå forgæves. Heldigvis har apotekerne de seneste uger kunne klare vaccinationen, når ældre og kronisk syge er blevet afvist af deres læge.

I sidste uge oplyste Region Nordjylland, at Sygehusapoteket stadig kunne levere de nødvendige influenzavacciner til hospitalerne "men vi kan snart se ind i en restordre situation", var meldingen.

Når eksperterne opfordrede også raske borgere til at lade sig vaccinere, var det er forsøg på at afværge en influenza-epidemi, der kan blive en belastning for sundhedsvæsenet.

Hvis mange rammes af influenza, forventes det at medføre et stormløb mod covid-19-test-teltene, fordi symptomerne kan forveksles med covid-19. Desuden vil en epidemi øge risikoen for, at svage borgere bliver smittet med influenza og må indlægges, på et tidspunkt hvor kapaciteten måske i forvejen er belastet af et stigende antal patienter med covid-19.