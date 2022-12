Parkeringschef efter bøderegn: - Ingen kan være det mindste i tvivl om, at de parkerer ulovligt

AALBORG:Da hundredvis af - formentlig - glade håndboldfans søndag eftermiddag kom ud fra Gigantium, blev de mødt af en hilsen fra Parkeringskontrol Nord. En parkeringsafgift på 510 kroner.

Det har fået en del brugere af Nordjyskes facebookside til at efterlyse lidt forståelse og konduite fra de emsige parkeringsvagter.

Men den forståelse og konduite er allerede udvist, fortæller Frode Nielsen, der er centerleder ved Parkeringskontrol Nord, der står for kontrollen på de kommunale parkeringspladser i Aalborg Kommune.

- Vi kunne sikkert have skrevet en del ulovligt parkerede biler ved Gigantium. Men vi har ikke skrevet én eneste, fordi vi vidste, at der var et arrangement og mange mennesker, siger han.

Farligt at køre fra pendlerpladsen

I lighed med artiklen på nordjyske.dk, fortæller Frode Nielsen, at der til gengæld blev uddelt en del parkeringsafgifter ved pendlerpladsen ved Universitetsboulevarden.

- Vi ser ikke pendlerpladsen som en del af parkeringspladserne til Gigantium. Når vi udskriver bøder ved pendlerpladsen, så er det fordi, sikkerheden skal være i orden. Der vil vi aldrig se igennem fingre med, siger han.

En del af dem, der parkerer - ulovligt - på Pendlerpladsen, parkerer på græsset helt fremme ved kantstenen ud mod Universitetsboulevarden. Så de kan kører direkte ud, når de skal hjem.

- Det er en farlig manøvre. Det er en stor og trafikeret vej, og der kan også komme biler fra motorvejsafkørslen og fra pendlerpladsen, derfor er det klart ulovligt at parkere der, siger Frode Nielsen.

- For at parkere på græsset skal man op over en kantsten, så ingen kan være det mindste i tvivl om, at de parkerer ulovligt, tilføjer parkeringschefen.

Frode Nielsen, centerleder, Parkeringskontrol Nord. Foto: Torben Hansen

En del af kritikken går på, at bilerne ikke holder i vejen for nogen.

- Det gør de sikkert ikke, men det er farligt, når de kører derfra, og derfor skriver vi en afgift, når de holder ulovligt på den plads, siger han.

Mange p-pladser i nærheden

Frode Nielsen fortæller, at det ikke er svært at parkere lovligt i forbindelse med arrangementer i Gigantium.

Han henviser til den store grusplads bagved Gigantium samt p-pladserne ved Universitet - hvis der ikke er plads foran Gigantium.

Alle de, der parkerede ulovligt på Pendlerpladsen søndag eftermiddag, når til lommerne og finde 510 kroner i parkeringsafgift. Arkivfoto: Henrik Louis

- Jeg ved godt, at så skal folk enten holde lidt i kø bagefter for at komme ud, eller bevæge sig 500 meter. Det gider folk ikke, og det er det, der er problemet - ikke at der er for få pladser. Der er mange steder i nærheden, hvor man kan parkere lovligt, siger han.

- Vi udviser konduite og forståelse, når der er arrangementer i Gigantium. Men sikkerheden skal være i orden, der går vi aldrig på kompromis, siger Frode Nielsen.