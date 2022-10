Pas på: Bliver du truet med strømafbrydelse?

'Phishing' er, at man udgiver sig for at være en anden med hensigt på at fiske oplysninger ud af en tredje part.

Det kan være ved hjælp af en mail, en SMS eller en besked på de sociale medier.

Svindlerne er ofte fra lande, hvor befolkningen er veluddannede, men arbejdsløsheden er høj. Det skyldes, at der er folk med gode it-kundskaber, men de kan ikke få et velbetalt job.

- Så er fristelsen til at begå kriminalitet på internettet stor, siger Henrik Larsen, chef for sikkerhedsorganisationen DKCERT og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed.

Der er forskellige former for 'phishing'. I nogle tilfælde bedes man oplyse sine kontooplysninger. I andre tilfælde er det nok for svindleren, at man bare har været inde på siden. Herudover kan det være, at man kun skal oplyse ting om dig selv, og så vil svindlerne ud fra eksempelvis din adresse og kæledyrs navn selv finde frem til din adgangskode.

Kilde: Henrik Larsen, chef for sikkerhedsorganisationen DKCERT og bestyrelsesmedlem i Rådet for Digital Sikkerhed.