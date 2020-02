Pas på: Der kan være glatte veje - og der saltes overalt

NORDJYLLAND:Selv om der her til morgen ikke var meldinger om uheld fra politiet på de nordjyske veje, så vil det være et god ide at køre forsigtigt på vejene.

Vejtemperaturen ligger nemlig lige omkring frysepunktet, og over alt i Nordjylland er der sat præventiv saltning i gang i de meget tidlige morgentimer. Specielt i Himmerland meldes der om glatte veje på udsatte steder.

Lidt længere hen på dagen vil temperaturerne dog stige en lille smule til mellem to og fem graders varme, men det forhindre ikke, at spredte byge kan være med slud og tøsne. T

Natten til torsdag kan der komme enkelte sne- eller sludbyger, mens der fra sidst på natten bliver mere skyet og med spredte byger, der kan være med slud og tøsne.

Og så falder temperaturerne igen til ned mellem frysepunktet og fem graders frost.

Natten til torsdag og natten til fredag forudser Danmarks Meteorologiske Institut oveni købet rigtigt koldt vejr med helt ned til minus tre grader i og omkring Aalborg.

Så også torsdag morgen vil det være en god ide at køre i god tid - og være meget opmærksom på mulige glatte veje.