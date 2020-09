Pas på: DMI advarer om tæt tåge i nat og tirsdag morgen

NORDJYLLAND:Er du en af dem, der skal op og på arbejde - eller andre steder - tirsdag morgen eller måske natten til tirsdag, så er det nok en god idé, at sætte vækkeuret lidt tidligere end beregnet.

DMI har nemlig udsendt et varsel om tæt tåge i den nordlige del af Jylland - herunder alle de nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø.

Varslet gælder fra gælder fra klokken 02 natten til tirsdag og indtil klokken 07 tirsdag morgen.

Tæt tåge er defineret ved at sigtbarheden ryger under 100 meter, mens almindelig tåge blot kræver at sigten er under én kilometer.

DMI skriver i forbindelse med varslet, at sigtbarheden er et meget vanskeligt parameter at forudsige, så der vil være større lokale udsving i tågen. Størst chancen for tæt tåge er dog i lokale lavninger i landskabet.

Tæt tåge kan forårsage øget risikoen for trafikuheld, så DMI opfordrer til at man kører forsigtigt, og er opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt.

Efteråret er sæson for tåge, så DMI forudser, at der også natten til onsdag stedvis kan dannes tåge.

I morgen tidlig letter tågen forholdsvis tidligt og derfor gælder varslet om tæt tåge kun til klokken 7 - men der kan stedvis være almindelig tåge længere opad dagen.