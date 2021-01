Pas på fupopkald: De går efter dine NemID-data

NORDJYLLAND:Siden 1. december 2020 har Nordjyllands Politi modtaget omkring 20 anmeldelser med ensartet gerningsindhold: En mandsperson ringer op og udgiver sig for at komme fra Udbetaling Danmark – og derpå beder han borgeren om at udlevere sit NemID og nøglekort-nummer.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De 15 af disse opkald er kommet i januar 2021 – resten stammer fra december 2020 – så noget tyder på, at denne fupmager er særligt aktiv lige nu her i årets første måned.

Fantasifulde forklaringer

- Vi vurderer ud fra gerningsindholdet af sagerne, at det godt kan være ’kun’ én og samme person, der forsøger sig med det her svindelnummer, siger lederen af Det Kriminalpræventive Sekretariat ved Nordjyllands Politi, politikommissær Henrik Taagaard.

Han forklarer, at gerningspersonen over telefonen typisk giver mere eller mindre fantasifulde forklaringer på, hvorfor det pludselig er nødvendigt, at man skal udlevere private oplysninger, for eksempel at det kan være, at der er noget, der er gået galt med udbetalinger eller overførsler – og at man derfor har brug for borgerens NemID, nøglekortnummer, kontonummer, m.m.

Og i næste åndedrag løfter politikommissæren straks en advarende pegefinger:

- Myndighederne vil aldrig bede borgerne om at oplyse koder til NemID eller lignende. Hverken over telefon eller mail eller noget tredje. Ens koder er og skal være helt private. Vær kritisk ved den slags opkald, hvor en person siger de ringer fra en myndighed og anmoder om kortoplysninger m.m., siger Henrik Taagaard.

Nøgleapp er bedre

Henrik Taagaard foreslår, at man kan overveje at bytte sit fysiske nøglekort ud med NemID nøgleapp, hvilken er bedre sikret mod svindel, ifølge Digitaliseringsstyrelsen.

- Især i forhold til phishing, som der her er tale om. Når man ikke har det fysiske kort, kan man ikke franarres koder eller fotos af nøglekort. Derudover er nøgleappen nem at bruge – og det fysiske nøglekort er på vej til at udgå i løbet af 2021, siger politikommissæren.

Anmeld til politiet

Når der er sket misbrug, skal sager om phishing anmeldes til politiet, som efterforsker og finder mønstre, men et af de vigtigste redskaber i disse sager er kommunikation og forebyggelse.

Det skal du gøre, hvis du mistænker, at du udsættes for svindel:

* Modtager du et opkald eller en mail, som du mistænker kunne være phishing, skal du ikke reagere på denne.

* Har du allerede videregivet oplysninger, så sørg for at standse skaden. Få spærret dit betalingskort eller dit NemID. Kontakt din bank for at få stoppet overførslen.

* Er der sket et misbrug, så anmeld det via politi.dk