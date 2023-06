Pas på: Her er det farligst at være cyklist i Nordjylland

NORDJYLLAND:Man skulle måske ikke tro det - men Nordjylland er faktisk et ekstremt farligt sted i Danmark at være cyklist.

Det viser en opgørelse over antallet af tilskadekomne cyklister udarbejdet af Samvirke. Bladet har indsamlet data fra Vejdirektoratet og Danmarks Statistik og kortlagt antallet af cykeluheld pr. kommune de seneste fem år.

Især Aalborg og to kommuner i Vendsyssel skiller sig negativt ud i det nordjyske, viser Samvirkes opgørelse.

Aalborg i nordjysk top

Aalborg Kommune er den tredjefarligste cyklist-kommune i landet - her var der i perioden 259 tilskadekomne og to dræbte cyklister, hvilket svarer til 11,73 dræbte/tilskadekomne pr. 10.000 indbyggere.

Hjørring er nummer ni på listen med 65 tilskadekomne og to dræbte, hvilket giver 10,48 dræbte/tilskadekomne pr. 10.000 indbyggere.

Frederikshavn er nummer 14 med en dræbt og 54 tilskadekomne. Det giver 9,35 dræbte/tilskadekomne pr. 10.000 indbyggere.

København topper som forventet listen med over 900 cykelulykker, mens der ingen har været på Læsø.

Påkørsel bagfra

Mere end hver tredje dræbte cyklist mister livet på landevejen, og det sker ofte ved påkørsel bagfra.

Ca. syv ud af 10 ulykker sker i maj-oktober, når cyklisterne triller ud i de lyse og varme måneder.

Kampagne

Vejdirektoratet har derfor netop skudt en kampagne i gang - ”Vi deler vejen” - hvor man blandt andet er til stede med gule kampagneskilte på ruten Aggersund-Skerping i Jammerbugt.

Kampagnen tager afsæt i de frustrationer, der kan komme op i mange danskere, når de møder en anden trafikanttype på landevejene. De små skænderier opstår især om sommeren, når det gode vejr lokker motionscyklister ud i trafikken, og de skal dele pladsen med bilister.

Det fører til konflikter af både fysisk og verbal karakter - og ofte også til farlige overhalinger.

Kampagnen er henvendt til bilister og cyklister, og budskabet er enkelt: Del vejen! .

Hensyn

- Det er vigtigt, at vi hver især udviser hensyn til hinanden i trafikken. Når vi giver god plads til hinanden og deler vejen, kan alle komme trygt og sikkert frem. Derfor glæder det mig, at der endnu engang bliver sat fokus på dette langs landevejene hen over sommermånederne, siger transportminister Thomas Danielsen.

Kampagnen er et samarbejde mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet, Rådet for Sikker Trafik, FDM, Cyklistforbundet, Danmarks Cykle Union og DGI Cykling.

