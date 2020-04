Pas på med åben ild: Efter en meget våd vinter er der nu brandfare

NORDJYLLAND: Selv om vinteren generelt - og specielt februar - var meget regnfuld, er der nu så tørt udenfor, at Nordjyllands Beredskab opfordrer til at passe på med brugen af åben ild.

- En periode med frost, vind og masser af sol har gjort det meget tørt. Derfor skal man være meget påpasselig med afbrænding af affald, bål i haven, ukrudtsbrændere og lignende, siger Søren Korsgaard, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

- Hvis det stod til mig, så var det forbudt at have åben ild i øjeblikket, tilføjer han og opfordrer også til, at man ikke smider cigaretskodder, og at man passer på med maskiner, der afgiver friktionsvarme.

Det er de enkelte kommuner, der afgør, om der skal være afbrændingsforbud.

Normalt med naturbrande i foråret

Selvom vi har haft det vådeste efteråret og den vådeste februar nogensinde, er det tørre blade, græs og grene, der lige nu gør, at man skal passe på med åben ild.

Stod det til indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Søren Korsgaard, blev det forbudt at bruge åben ild udendørs i øjeblikket. Natur er knastør og det giver risko for brande. Arkivfoto: Hans Ravn

- Det er normalt, at vi ser et stigende antal naturbrande i foråret. I år er det specielt, fordi vi for bare en måned siden oplevede den vådeste februar nogensinde. Det er gået hurtigt med, at vandet er forsvundet og frosten, solen og vinden har gjort det knastørt, siger Søren Korsgaard.

Ifølge DMI er der i marts kommet 36,4 millimeter nedbør mod normalt 46 millimeter. De seneste 12 dage er der kommet en halv millimeter nedbør.

I den kommende uge kan der også være grund til at være forsigtig med ild, cigaretskodder og maskiner, der afgiver varme.

DMI's prognose viser risiko for en lille smule regn natten til fredag, mens der fra søndag og frem til torsdag er chance for op mod 15 graders varme - mandag endda op til 17-18 grader - noget der sikkert kan lokke folk i haven eller en tur i skoven, selv om man med corona skal holde afstand.