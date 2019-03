Pas på: Svindlere fra "Skat" ringer for at tømme din bankkonto

DANMARK: Skal du have penge tilbage fra Skat, eller vanker der skattesmæk?

Du kan få svar om få dage, når Skat er klar med din årsopgørelse for 2018.

Officielt er det først fra på mandag 11. marts, vi kan logge ind på skat.dk og se vores årsopgørelse, men det skulle være muligt at få et smugkig inden.

Mails med skumle links

Men pas på - netop på denne tid af året er der større risiko for falske telefonopkald og fupmails fra "Skat" - mails med links du bestemt ikke bør klikke på.

"Falske mails og sms'er kan se ud som om, de er sendt af en af de syv styrelser i Skatteforvaltningen. Vi opfordrer modtagerne til kun at trykke på links i mail og sms'er, når man er sikker på, at mailen er fra en legitim afsender", advarer Skat.

Svindlere i telefonen

Nogle borgere har ligefrem oplevet at blive ringet op af personer, der hævder at være fra Skat og vil have oplysninger om bankkontonummer og NemID, fordi borgerne angiveligt skal have skattekroner retur.

Den slags opkald er helt sikkert fup, advarer Skat.

Læs mere om, hvordan du undgår at blive snydt