Passager over bord: Dansk redningshelikopter i aktion

AALBORG: Kort før klokken 15 samlede en dansk redningshelikopter en passager, der var faldet i vandet fra krydstogtskibet MSC Meraviglia, op og fløj vedkommende til Aalborg. Skibet befandt sig omtrent midt mellem Hanstholm og Kristiansand, da ulykken skete.

Det skriver det norske medie Dagbladet.

Vedkommende faldt over bord fra skibet klokken 12.45, hvor den norske Hovedredningssentralen satte en redningsaktion i værk, idet skibet befandt sig i norsk farvand. Senere stødte en dansk redningshelikopter til for at hjælpe med redningsaktionen, og det var altså den, der fandt og bjærgede personen.

1455: Dansk redningshelikopter bekrefter funn av en person i sjøen. Tilstand ukjent. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 5, 2019

Helikopteren fløj tilbage til Aalborg med patienten. Vedkommendes tilstand er ukendt