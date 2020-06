Penge til psykiatrien: Mere personale og flere senge

- Vi har valgt at fremrykke en del af den planlagte indsats i psykiatrien og jeg er glad for, at vi dermed kan styrke den tværfaglige indsats med en øget normering på udvalgte afsnit og flere aktivitetsmedarbejdere hurtigere, end vi havde planlagt i første omgang, siger 1. næstformand i Regionsrådet, Lone Sondrup (V).

Hun fremhæver at det betyder flere ansatte i retspsykiatrien, flere sengepladser i Brønderslev og en styrkelse af det ambulante område i voksenpsykiatrien.

Region Nordjylland får omkring 60 mio. kr. årligt af de 600 mio. kr., som på finansloven er sat af til at styrke psykiatriområdet med fokus på mere personale og flere sengepladser.

- I Brønderslev har der manglet plads for at kunne udvide den ambulante behandling, og derfor er det glædeligt, at vi har mulighed for at ombygge en tidligere socialpsykiatrisk boform, så de fysiske rammer kommer til at matche efterspørgslen efter behandling, siger psykiatriudvalgsformand, Jette Ramskov Kristensen (S).

De midler, der i denne omgang er prioriteret til Klinik Psykiatri Syd i Aalborg, hænger i høj grad sammen med etableringen af et nyt psykiatrihospital lige ved siden af Nyt Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst. I den forbindelse skal Psykiatriens nuværende bygninger på Brandevej i Aalborg Øst omdannes til ambulatoriehus, når resten af Psykiatrien i Aalborg flyttes ud til det nye psykiatrihospital, hvilket der er er sat penge af til forberedelsen af.

Derudover er der sat penge af til etablering af et spiseforstyrrelsesafsnit med 10 sengepladser i forbindelse med etape 2 af byggeriet af nyt psykiatrihospital. Der er også sat 9 mio. kr. af til inventar til etape 2 af det nye psykiatrihospital.

- Med etableringen af det nye specialiserede spiseforstyrrelsesafsnit med seks sengepladser flere end i dag, får vi hævet den faglige kvalitet af behandling og pleje af patienter med spiseforstyrrelser. I det hele taget er det vigtigt at fokus på og sætte midler af til at sikre en god overgang til det nye psykiatrihospital, siger Jette Ramskov Kristensen.