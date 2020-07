Pengeregn over Nordjylland - se hvor meget nordjyderne får udbetalt i indefrosne feriepenge

NORDJYLLAND:Senest til oktober vil de danske lønmodtagere, hvis de ønsker det, få udbetalt tre ugers indefrosne feriepenge som en del af folketingets aftale om genopretning af dansk økonomi.

Det vil betyde en pengeregn over de lønmodtagere, der har feriepenge til gode.

Der er dog store forskelle på, hvor meget den gennemsnitlige lønmodtager i hver kommune får udbetalt. Det viser en ny undersøgelse fra Spar Nord, som er foretaget på baggrund af de aktuelle løntal fra Danmarks Statistik.

I gennemsnit får hver dansker udbetalt 24.701 kroner. I Nordjylland er det borgerne i Rebild, der har optjent mest i feriepenge.

Så meget får nordjyderne udbetalt Rebild 25.115 Brønderslev 22.932 Mariagerfjord 22.895 Aalborg 22.568 Frederikshavn 22.380 Jammerbugt 22.226 Hjørring 22.044 Vesthimmerland 22.003 Thisted 21.137 Morsø 20.652 Læsø 19.031 Undersøgelsen tager udgangspunkt i de nyeste tal fra Danmarks Statistik, som er fra 2018, og forudsætter, at der ikke er indbetalt penge til pensionsopsparingen. Kilde: Spar Nord/Danmarks Statistik VIS MERE

På landsplan er det borgerne i Gentofte, Rudersdal og Hørsholm, der har mest tilgode i feriepenge. De får i gennemsnit udbetalt henholdsvis 41.561, 39.372 og 38.950 kroner.

- Der er store kommunale forskelle på, hvor mange penge der bliver udbetalt, og her placerer kommuner i den nordlige del af hovedstadsområdet, hvor mange mere velhavende familier bosætter sig, ikke overraskende øverst på listen. Faktisk skal man helt ned til nummer 18 på listen, nemlig Skanderborg Kommune, som får 26.918 kroner udbetalt i feriepenge, for overhovedet at finde en kommune, der ikke ligger på Sjælland, forklarer Jens Nyholm, der er cheføkonom i Spar Nord i en kommentar til opgørelsen.

- Men selvom flere kommuners lønmodtagere kan se frem til at få en ekstra stor pose penge udbetalt i forhold til andre, er det dog ikke en garanti for, at de mange penge bliver brugt i kommunen eller for den sags skyld i Danmark, siger han.

Læsø i bund

På landsplan er det borgerne på Læsø, der kan se frem til at få mindst udbetalt.

- Ø-kommunerne får den mindste effekt af udbetalingen, hvis man kigger på lønmodtagerne isoleret set. Men ser man på det overordnede billede, vil de formentlig mærke det positivt på andre vigtige parametre, da fælles for mange ø-kommuner er, at de er populære feriedestinationer med mange sommerhuse, forklarer Jens Nyholm i kommentaren til opgørelsen.

- Der er en vis sandsynlighed for, at udbetalingen vil smitte positivt af på især turismen og servicesektoren, som ellers har været hårdt ramt under coronakrisen. Det skyldes, at udsigten til at få de mange feriepenge mellem hænderne potentielt kan få pengene til at sidde lidt mere løst i lommerne, når årets sommerferie – for manges vedkommende hjemme i Danmark – skal afholdes.

Det kommer således ifølge Jens Nyholm til gavn for sommerhuskommuner som Samsø, Bornholm, Thisted og Djursland, som ellers placerer sig blandt de kommuner, hvor den gennemsnitlige lønmodtager får færrest feriepenge udbetalt.

- Samtidig er de lønmodtagere, der potentielt kan hæve færrest penge, dem, der sandsynligvis vil være mest tilbøjelige til faktisk at hæve og bruge dem – og omvendt. Og det vil til en vis grad udligne de forbrugsmæssige effekter fordelt over hele landet, siger Jens Nyholm.

Det er tre uger ud af fem ugers opsparede feriepenge der bliver udbetalt senest i oktober.