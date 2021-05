Per Larsen udfordrer Ulla Astman - vil være regionsrådsformand

NORDJYLLAND:Efter at have udfordret regionsrådsformand Ulla Astmans (S) meninger og politik i flere år skriver Per Larsen (K) onsdag morgen på sin Facebook-profil, at han nu også udfordrer hendes formandspost.

- Jeg har i dag meldt mit kandidatur til efterårets regionsrådsvalg i Nordjylland, skriver Per Larsen i opslaget, hvor han også anfører, at han vil styrke sundhedssektoren i Nordjylland med blandt andet flere praktiserende læger, kortere ventelister og en styrket psykiatri.

Derudover vil han se på budgetoverskridelserne for byggeriet af det nye supersygehus i Aalborg Øst samt kæmpe for en tredje Limfjordsforbindelse.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Per Larsen, men onsdag formiddag har Det Konservative Folkeparti udsendt en pressemeddelelse, hvor han siger:

- Jeg stiller mig til rådighed for vælgerne, fordi jeg gerne vil give Ulla Astman og Socialdemokratiet kamp til stregen. De nordjyske vælgere skal vide, at der findes et alternativ til den røde linje.

I en kommentar til opslaget afslører Per Larsen også, hvad der vil ske med hans post i Folketinget, hvis vælgerne skulle pege på ham som ny regionsrådsformand.

- Nu er det ikke energi, jeg mangler, men skulle vælgerne pege på mig som formand i Nordjylland, så må de undvære mig på Christiansborg, skriver han.

To blå udfordrere

Per Larsen er dog ikke den eneste politiker fra blå blok, der godt kunne tænke sig at få posten som regionsrådsformand vristet fra Ulla Astman. Venstres Mads Duedahl har siden september sidste år stået øverst på partiets opstillingsliste og er dermed også en kandidat til formandsposten.

Per Larsens politiske karriere begyndte i 1997, da han blev valgt til amtsrådet i Nordjylland første gang. I 2001 blev han også valgt til byrådet i Hjørring Kommune, i 2007 blev han valgt det til nye regionsråd, og i 2019 blev han valgt ind i Folketinget.

Igennem årene er Per Larsens personlige stemmetal kun vokset ved regionsrådsvalgene - således var han ved valget i 2017 den nordjyske politiker, der fik næstflest personlige stemmer med 10.925 stemmer, kun overgået af den siddende regionsrådsformand.

Der dog lang vej endnu for de to formandskandidater - Socialdemokratiet har i 40 år siddet sikkert på magten i Region Nordjylland.