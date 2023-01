64-årig bjærget i land fra fjord

BRAMSLEV BAKKER: Klokken 10.54 rykkede Nordjyllands Beredskab ud til en drukneulykke i Mariagerfjord. Også en lægehelikopter blev omgående tilkaldt.

Vidner havde set en person ligge i vandet i fjorden, og Joint Rescue Coordination Center - det tidligere SOK - blev varskoet.

De var klar til at sende en helikopter i luften for at hjælpe med eftersøgningen af personen.

Men det blev ikke nødvendigt at sende en redningshelikopter i luften, oplyser vagthavende hos JRCC.

En patrulje fra Nordjyllands Politi kom hurtigt til stedet, og betjentene fik bjærget en 64-årig kvinde i land.

En tilkaldt ambulance var også på bjærgningsstedet. Og der blev givet livreddende førstehjælp på stedet, hvorefter lægehelikopteren fløj kvinden på Aalborg Universitetshospital.

Ifølge Poul Fastergaard, vagtchef ved Nordjyllands Politi, er kvinden fortsat i live.

Der blev tilkaldt hundepatruljer til at afsøge området for eventuelle spor, hvis der skulle være tale om en forbrydelse. Men ifølge politikommissær Carsten Straszek, der leder undersøgelsen, er der ikke noget, der tyder på det.

- Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvad der er sket ude ved Bramslev Bakker. Vi er i fuld gang med at afklare hændelsesforløbet og tale med vidner og pårørende i sagen. Det er vigtigt for mig at understrege, at der på nuværende tidspunkt ingen indikationer er på, at der er sket en forbrydelse. Vi vender selvfølgelig hver en sten, men alt tyder på, at vi her har at gøre med en tragisk ulykke.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.





Drukneulykke Mariagerfjord