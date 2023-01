Kvinde bjærget i land fra fjord

HOBRO:Klokken 10.54 rykkede Nordjyllands Beredskab ud til en drukneulykke i Mariagerfjord. Også en lægehelikopter blev omgående tilkaldt.Vidner havde set en person ligge i vandet i fjorden, og Joint Rescue Coordination Center - det tidligere SOK - blev varskoet.

De var klar til at sende en helikopter i luften for at hjælpe ved eftersøgningen af personen.

Men det blev ikke nødvendigt at sende en redningshelikopter i luften i forbindelse med eftersøgningen, oplyser vagthavende hos JRCC.

En patrulje fra Nordjyllands Politi kom hurtigt til stedet, og betjentene fik bjærget en kvinde i land.

En tilkaldt ambulance er også på bjærgningsstedet. Og der blev givet livreddende førstehjælp på stedet, hvorefter lægehelikopteren fløj kvinden på hospital.

Der forlyder foreløbig intet om personens tilstand.

Drukneulykke Mariagerfjord

