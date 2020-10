Phillip prioriterede studiejobbet i pandemiteltet: - Fed måde at gøre sig klar til at blive læge på

AALBORG:Det har efterhånden stået der et halvt års tid – det hvide telt foran Sygehus Syd. Pandemi-teltet, hvor nordjyder med symptomer på COVID-19 kan blive podet og undersøgt – hovedsageligt af lægestuderende fra Aalborg Universitet. En af de studerende, der arbejder som lægevikar i teltet er 23-årige Phillip Sperling fra Aalborg.

-Det er en fed måde at gøre sig klar til at blive læge på, fortæller han.

Som lægevikar har han to opgaver i pandemiteltet. Dels at pode patienterne, men også at være med til at vurdere, hvorvidt patienterne skal indlægges eller sendes hjem.

Og jobbet i teltet er noget helt særligt i forhold til de traditionelle klinikophold, man har som lægestuderende. For mængden af patienter er noget helt andet. Phillip fortæller, at han på en af sine seneste vagter havde 150 igennem hos sig.

- Normalt har vi rigtig meget fokus på at lære ALT om hver enkelt patient. Her har det været produktion, og det vil sige, man har fået mange flere patienter igennem, end man normalvis har. En vigtig del af det at være læge er også at kunne det her mønstergenkendelse. Det får man bare ved at have en masse patienter. På den måde har det været superfedt at få trænet det.

Ved siden af studiet og studiejobbet er Phillip Sperling også lokal formand for FADL, Foreningen af Danske Lægestuderende. Foto: Claus Søndberg

Tid og penge

Men selvom studiejobbet giver god træning i det kliniske blik, som man kalder det – så er det ikke uden ofre. I starten af nedlukningen, hvor han var med til at koordinere undervisningen af de lægestuderende, der skulle arbejde i teltene, arbejdede han over 80 timer om ugen. I dag, som lægevikar, arbejder han godt 20 timer om ugen – ved siden af studiet.

Han har nemlig fravalgt nogle forelæsninger, for at kunne hjælpe mere til i pandemiteltet. Et fravalg, der betyder, at han nu mangler noget af den teoretiske undervisning, han ellers skulle have haft. Med den studiemodel, der er på AAU, vender teorien dog tilbage på den sidste del af uddannelsen.

- Det var en kalkule om, at jobbet er en fantastisk træning i det kliniske, som jeg ikke altid har mulighed for at få. Så derfor vil jeg hellere arbejde igennem, og så acceptere, at jeg måske skal læse det mere om halvandet år, når jeg skal have det afsluttende modul, forklarer han.

Foruden den rent faglige erfaring – så er jobbet også en indtægtskilde for Phillip og hans medstuderende.

Alt efter hvordan man er ansat, og hvad man laver, starter lønnen på 145 kr. i timen. Phillip Sperling havde i forvejen ikke noget studielån, men for flere af hans medstuderende, har behovet for lægestuderende og jobbet i teltene betydet meget for deres økonomi under studiet.

-Jeg ved, at nogle af mine kolleger har været glade for at få tanket op, så at sige. Lægeuddannelsen har generelt mange, der kommer fra andre studier eller har været ude i erhvervslivet med noget andet før. Så det er ikke alle, der har deres SU. Og for dem ved jeg, det har været superdejligt at få ro den ro på til det sidste af uddannelsen, fortæller han.

Det er hovedsageligt lægestuderende, der foretager podningerne i Region Nordjylland. Phillip Sperling har kun arbejdet i pandemiteltet på Hobrovej, men flere af hans studiekammerater har arbejdet både i Aalborg og Nørresundby. Foto: Claus Søndberg

Forberedelse til lægegerningen

Selvom de mange timer i pandemiteltet har betydet færre forelæsninger – så er studiejobbet også med til at udvikle Phillip og de andre lægestuderende fagligt.

- Jeg er blevet væsentligt bedre til infektionssygdomme.

Ifølge Phillip svarer et halvt år som lægevikar omtrent til, hvor meget man ellers ville lære, ved at sidde på skolebænken. Men det er ikke kun de studerende, der får noget ud af ansættelsen i Regionen.

Netop fordi det er lægestuderende med en vis basisviden, har de også kunnet spotte andre sygdomme end kun COVID-19 i teltene.

- Der er rigtig mange patienter, vi har fået henvist, der bare kommer for at få en podning, hvor vi har fundet svær hjertesygdom eller slem sygdom i halsregionen. Vi har fundet mange mere alvorlige sygdomme, som ellers godt kunne have været overset, fortæller han.

Phillips plan er også at fortsætte med jobbet. Selvom det måske kan lyde ensformigt at pode løs og hovedsageligt arbejde med én sygdom, så er det stadig spændende, forklarer han.

- Det er jo et fedt studiearbejde, at få lov til at få en god forsmag på, hvordan det er at være læge i nogle trygge rammer. Jeg ved, jeg altid har en færdiguddannet erfaren kollega i ryggen til at hjælpe mig, når jeg er i tvivl om tingene, og som kontrollerer, at de ting, jeg gør, nu også er rigtige.