Pillebrændeovn fyldte hus med røg

FREDERIKSHAVN:Et hus på Finnsvej i Frederikshavn blev fredag middag fyldt med røg, da der brød brand ud omkring en pillebrændeovn.

Det var en forbipasserende, der hørt røgalarmen i huset, og som valgte at slå alarm, da vedkommende igennem vinduerne kunne at huset var fyldt med røg, der også trak ud i gennem sprækker ved vinduerne.

Der var ingen hjemme i huset, så brandvæsnet måtte tiltvinge sig adgang til huset.

- Vi kunne hurtigt se, at det var en lille brand, hvor der var gået ild i nogle ting, der lå omkring pillebrændeovnen. Men huset var helt fyldt af røg både i stueetagen og på første sal, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Jørgen W. Pedersen.

- Vi bar brændeovnen ud, og fik let slukket ilden, men det krævede lidt mere tid, at få luftet ud og tilkaldt skadeservice. Herudover skal ejerne nok have fat i deres forsikringsselskab, da der var ret meget røg, og det sætter sig næsten alle steder, siger han.