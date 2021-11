Piloter så opsigtsvækkende fænomen over Nordjylland

NORDJYLLAND:Torsdag aften fik piloter og passagerne ombord på et fly til Reykjavik en ekstra oplevelse, da de kunne se to meteorer på nattehimlen, da de fløj over Nordjylland.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved Danmark Meteoroliske Institut (DMI), Lars Henriksen til Nordjyske.

- Vi får en melding ind, at to piloter ombord på flyet Icelandair 757 har observeret to meget kraftige meteorer, da de flyver over det nordlige Jylland, siger han.

- Der er jo næsten ingen skyer her til aften, så det kan være, der er flere, der har været heldige at se det.

Pilot ombord på Icelandair 757 ✈️ på vej mod Reykjavik, har her til aften observeret to kraftige meteorer 🌠 da de fløj over den nordvestlige del af Danmark 😮 — DMI (@dmidk) November 11, 2021

I den mørke nat er det nemt at se meteorer, når de er i den størrelse. Når meteorer kommer ind i atmosfæren, er der så stor hastighed og modstand, at de lyser klart op. Ligesom et stort stjerneskud, fortæller Lars Henriksen.

Flyet lettede fra Kastrup Lufthavn 20.25 torsdag aften og lander efter planen i Reykjavik Lufthavn 22.30.