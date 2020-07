Pindsvin: Er robotplæneklipperen en dræbermaskine?

NORDJYLLAND:Robotplæneklippere er populære, og nogle af dem kører rundt om natten for at holde græsset nede.

Men på samme tid af døgnet er pindsvin aktive, og møder de en robotplæneklipper, kan det koste dem livet. Eller kan det?

Nu skal et nyt forskningsprojekt klarlægge, om robotplæneklippere reelt er farlige for pindsvin. Hvis det er tilfældet, skal projektet gerne føre til mere pindsvinevenlige robotplæneklippere.

697 døde pindsvin

Pindsvineforsker Sophie Lund Rasmussen har tidligere undersøgt 697 døde pindsvin, men undersøgelserne har ikke kunnet påvise, at robotplæneklippere var skyld i deres død.

Til september starter Sophie Lund Rasmussen som postdoc på Aalborg Universitet/AAU, hvor hun fortsætter sin pindsvineforskning.

Inden da er hun i gang med at undersøge myten om, at robotplæneklippere skader eller dræber pindsvin.

- Vi har ikke videnskabeligt bevis for, at robotplæneklipperne reelt er dem, der påfører pindsvinene de skader, vi ser. Vi ved, at nogle af skaderne kan forårsages af andre haveredskaber som kanttrimmere, men også hundebid, siger Sophie Lund Rasmussen i en pressemeddelelse fra AAU .

Pindsvin foran plæneklippere

Den undersøgelse, hun er i gang med, foregår med brug af døde pindsvin, som placeres foran robotplæneklippere. Pindsvinene kommer fra pindsvinevildtplejestationer, hvor de var for syge til at redde. Sophie Lund Rasmussen vil nærstudere, hvordan robotplæneklippere reagerer på de pindsvin.

- Det er vigtigt at finde ud af, hvad der forårsager skaderne på pindsvin, så vi kan målrette indsatsen for at beskytte pindsvinene, som er i tilbagegang. Hvis det viser sig, at det ikke kan være robotplæneklippere, er det vigtigt, at vi får fokus flyttet over på det, der virkelig er problemet, siger hun.

Sophie Lund Rasmussen skal blandet andet andet undersøge, om bestemte typer af robotplæneklippere er farlige for pindsvin, og om små pindsvineunger er mest udsatte.

Kan sikkerhed forbedres?

Undersøgelsen skal munde ud i anbefalinger til producenter af robotplæneklippere, så sikkerheden kan forbedres.

Projektet udføres i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, Pindsvine Plejerne, WildCRU på Oxford University og British Hedgehog Preservation Society