Piratfester kan komme til Nordjylland: Politiet har svært ved at lukke de hemmelige fester

NORDJYLLAND:Unge mennesker bruger ikke mere tid på lektier og går tidligt i seng i weekenden, bare fordi alle barer og værtshuse skal lukke klokken 22.

Antallet af - større - private fester, der ikke skal stoppe klokken 22, er steget hen over sommeren. Unge har forsamlet sig i parker og på pladser, og der er set ulovlige piratfester, hvor masser af folk samles i øde områder udenfor byerne - eksempelvis i industrikvarterer - uden de nødvendige godkendelser og tilladelser til at feste igennem.

Politiet har meldt om ulovlige piratfester i det meste af landet, men indtil videre har Nordjyllands Politi ikke oplevet den slags fester, fortæller vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

- Vi har ikke oplevet piratfester i større omfang. Der har været private fester med mange deltagere, men vi er ikke stødt på store piratfester, som vi har hørt om fra andre dele af landet, siger han.

At politiet i Nordjylland ikke har oplevet ulovlige piratfester i landsdelen er ikke ensbetydende med, at de ikke allerede findes.

Andre steder i landet har politiet lukket ulovlige fester. Specielt i hovedstaden.

Forrige weekend lukkede Københavns Politi en fest med 300 deltagere, hvor arrangøren blev sigtet for både overtrædelse af restaurations- og covid-19-lovgivningen. Og en fredag i august måtte Københavns Politi lukke to ulovlige fester med cirka 400 unge deltagere. Politiet i hovedstaden har også været til fester med mere end 100 deltagere, hvor musikanlægget er blevet konfiskeret, og deltagerne er blevet bedt om at forlade stedet.

Afhængige af tip om fester

Niels Kronborg fortæller, at man hos Nordjyllands Politi er opmærksom på, at der kan komme ulovlige fester i kølvandet på, at værtshuse og barer nu er pålagt at lukke klokken 22.

- Der er klart, at de seneste restriktioner gør, at der er større sandsynlighed for, at der vil komme flere af denne slags fester. Om de også opstår her i Nordjylland er ikke til at spå om. Men vi er meget opmærksomme på muligheden for, at disse fester opstår, og at det også kan forekomme her, siger han.

Det er dog ikke bare lige til for politiet at køre ud og lukke en ulovlig fest.

Da festerne ofte foregår i "hemmelighed" - hvor information om festen bliver delt i lukkede fora på sociale medier - er politiet afhængige af hjælp fra befolkningen, hvis de skal være i stand til at opdage disse fester og få dem lukket.

- Vi forsøger at være åben og skaffe efterretninger, hvis vi har mistanke om ulovlige fester, ligesom vi meget gerne vil have tip, hvis folk hører om, at en fest er under opsejling. Vi kan ikke være alle steder, så vi er afhængige af, at folk ringer med tip, hvis de oplever høj musik, mange mennesker samlet eller lignende i weekenden og i områder, hvor det ikke vil være naturligt, siger Niels Kronborg.

Indsats omkring Jomfru Ane Gade

I første omgang koncentrerer Nordjyllands Politi dog indsatsen i nattelivet og festmiljøet omkring Jomfru Ane Gade og Jomfru Anes Gård, hvor der også ligger et par værtshuse.

Her er der lørdag aften og natten til søndag - samt torsdag og fredag aften og nat i den kommende uge - udstedt et såkaldt opholdsforbud.

Opholdsforbuddet betyder, at der i dette tidsrum ikke må tages ophold i Jomfru Ane Gade eller gården bag festgaden. Almindelig færden igennem området er dog tilladt.

- Det har vi lavet for, at festen ikke bare skal rykke udenfor, når værtshusene lukker, og der så samles alt for mange mennesker i området. Nu kan vi gå ind og bede folk om at trække ud og sprede sig - festen skal ikke foregå i Gaden, siger Niels Kronborg, der fortæller, at politiet i denne weekend ikke kun vil være tilstede i området omkring Jomfru Ane Gade.

Det er situationer som denne, med mange mennesker i Jomfru Ane Gade, som Nordjyllands Politi vil undgå med et opholdsforbud. Arkivfoto: Nicolas Cho Meier

- Vi vil være mere synlige i bybilledet for at undgå at folk forsamles i store grupper, hvor corona-smitten kan spredes, siger han.

Restriktionerne om, at gæster og personale, der ikke sidder ned skal bære mundbind på restaurationer og værtshuse, og stederne skal lukke klokken 22, træder i kraft lørdag og gælder foreløbigt frem til mandag den 4. oktober.