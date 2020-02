Placer ferien rigtigt og spar tusindvis af kroner

Knap er året skudt i gang, før mange skal ønske sommerferie på jobbet.

Og det kan betale sig at være strategisk i planlægningen. Der er nemlig tusindvis af kroner at spare, hvis du tænker over feriens placering.

- Alene ved at gå uden om de mest populære uger i sommerferien er der i gennemsnit 30-40 procent at spare på fly og hotel - altså flere tusind kroner for en almindelig familie, siger Carlos Cebrian, der er produktchef hos Spies.

De allermest populære uger er 27-32. Så placer ferien før eller efter - og hvis du har helt frie tøjler, er den tidlige ferie allerbilligst.

- Sydeuropæerne holder sommerferie senere end os i Norden. Så hvis du lægger ferien i slutningen af juni, er efterspørgslen allerlavest, fordi det nærmest kun er folk i Finland, der også har ferie, siger Carlos Cebrian.

Vælg skæve uger

Næste trick er at undgå at rejse i weekenderne. Her er efterspørgslen på flybilletter nemlig højest, og derfor er prisen derefter.

- Hvis man alligevel har nogle ugers ferie, og eksempelvis kan rejse fra mandag til mandag, vil der også være penge at spare, siger Carlos Cebrian.

Verdensøkonomien spiller også ind, siger Jens Nyholm, der er cheføkonom hos Spar Nord.

- Olieprisen er for eksempel faldet, og det presser lige nu prisen på flybilletter nedad. Så hvis man bestiller ferie nu, har man en ven i de faldende oliepriser, siger han.

Samtidig betyder coronavirussen, at der er mindre efterspørgsel på fly til Asien. Derfor forventer Spar Nords analytikere, at nogle fly vil blive omlagt til andre destinationer i eksempelvis Nord- og Sydamerika.

- Flyselskaberne vil ikke flyve med tomme sæder, så kombinationen mellem lave oliepriser og et øget udbud af fly vil presse prisen yderligere ned på ture over Atlanten, siger han.

FAKTA: Kig på lufthavnen - Lufthavnene i Aalborg, København og Billund betjener flere af de samme afgange og selskaber. - Undersøg, om billetten er billigere det ene eller andet sted. Husk at indregne udgifter til benzin og parkering. - Der kan godt være 200-300 kroners forskel på pr. billet til samme destination med samme selskab, fordi det ene af flyene har for mange tomme sæder. - Omvendt ved flyselskaberne godt, at hvis du bestiller billetter i meget god tid, er du typisk afhængig af at rejse på netop denne dag. - Derfor er prisernes udvikling et pokerspil, hvor din og flyselskabernes ivrighed efter at sælge eller købe billetter spiller ind. Kilder: produktchef Carlos Cebrian fra Spies, cheføkonom Jens Nyholm fra Spar Nord. /ritzau fokus/ VIS MERE

Lave priser mod vest

Hvis du både vil nå langt for pengene og langt ud i verden, kan du oplagt kigge mod Brasilien, Mexico eller Argentina. Her får du samtidig den fordel, at prisniveauet også er lavere.

I Argentina er deres pesos faldet 35 procent i værdi på bare et år.

- Hvis man lægger sin ferie i Sydamerika, får man altså en samlet effekt, hvor det både billigere at spise, bo og flyve dertil, siger Jens Nyholm.

Hvis du derimod drømmer om sommerferie på europæiske breddegrader, skal du kigge mod Albanien, Bulgarien og Montenegro.

Mallorca, Kreta, Rhodos og Cypern skal du til gengæld undgå, for de er historisk set mest populære.

- Så hvis man vil have den absolut billigste ferie, vælger man et af de nye ferielande, rejser på en hverdag og nyder, at leveomkostningerne også er billigere der, siger Carlos Cebrian.

