Plads til 175.000 nye slagtesvin i Nordjylland

NORDJYLLAND: Et lille år skulle der gå, før tilsagnene fra staten dukkede op. Til gengæld kan man hos LandboNord glæde sig over, at alle der i august sidste år søgte om tilskud til modernisering af stalde til slagtesvin gennem LandboNords miljørådgivning, de fik også tilsagn.

Så i disse dage er der 33 millioner kroner på vej til disse landmænd.

Støtten udgør 20 procent af omkostningerne ved byggerierne, så landmændene skal selv stille med de sidste 80 procent.

Hvis alle de projekter, der er søgt støtte til, bliver gennemført, vil det betyde at der fremover bliver produceret yderligere 175.000 slagtesvin årligt.

Klar sidst på året

I forvejen produceres der i Nordjylland et sted mellem halvanden og to millioner slagtesvin om året.

De første svin til slagtning fra de nye eller renoverede stalde kan ventes klar sidst på året.

Nogle landmænd er gået i gang med byggeriet i forventning om, at de ville få et tilsagn. Andre steder skal man først i gang med byggeriet efter sommerferien.