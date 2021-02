Massevaccinationer i Nordjylland: Her er planen

NORDJYLLAND:Region Nordjylland er nu klar med en plan for vaccinationssteder i alle nordjyske kommuner. Det fortæller regionen i en pressemeddelelse.

De mange vaccinationssteder oprettes som et led i Region Nordjylland planlægning af massevaccination af de nordjyske borgere.

- Det sker med udgangspunkt i, at vi får flere og flere vacciner, og dermed kan vaccinere i langt større skala, lyder det i pressemeddelelsen.

Til formålet har regionen indgået en række aftaler med idrætshaller og messecentre, som er velegnede til massevaccinationen i følgende seks kommuner:

De kommende vaccinationssteder i seks kommuner Mariagerfjord Kommune - Hobro Idrætscenter Aalborg Kommune – Håndværkervej 24C Vesthimmerlands Kommune - Messecenter Vesthimmerland Thisted Kommune - Munkehallen Hjørring Kommune - Bagterphallen Frederikshavn Kommune - Arena Nord VIS MERE

Fælles for de nye vaccinationscentre er, at der kan afvikles vaccination med en høj daglig kapacitet, og at der er gode adgangs- og parkeringsforhold.

Ud over disse kommer der også vaccinationssteder i Rebild, Morsø, Jammerbugt, Brønderslev og Læsø Kommuner. Her vil åbningstiden være varierende efter behov.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes os sammen med kommunerne at fastholde nærheden for borgerne, også omkring vaccination. Vi har hidtil haft gode erfaringer med testmuligheder i alle 11 kommuner. Det betyder meget for borgerne, at det er tæt på dem, og så er det vigtigt, at der er gode adgangsforhold og god plads, siger regionsrådsformand Ulla Astman (S).

Vaccinerne tilbydes på vaccinationsstederne efter Sundhedsstyrelsens prioriteringer som hidtil.

Det betyder, at borgerne fortsat skal vente på en indkaldelse i e-Boks eller modtager et brev, og at borgeren skal booke en tid, før borgeren kan møde op og blive vaccineret.