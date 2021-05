Pludselig begyndte telefonerne at bimle og bamle: Den dag lærte hoteldirektøren noget vigtigt Nedlukningerne har været hårde ved turistbranchen. Også hos Hotel Scandic The Reef, som står på tærsklen til en sommersæson, der kan gå begge veje. Meget taler dog for, at det bliver den rigtige vej