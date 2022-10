Podcast: Nordjylland bliver valgkampens epicenter

Hvad der sker inde bag forhængene i de nordjyske sportshaller og forsamlingshuse kan blive decideret afgørende for, hvordan valget til det danske folketing falder ud.

Sådan lyder konklusionen i første episode af Nordjyskes valgpodcast, som er lanceret i dag, hvor statsminister Mette Frederiksen har udskrevet valg i Danmark.

I podcasten leverer Nordjyskes politiske journalister Anders Sønderup og Johannes Jacobsen gennem hele valgkampen analyser og opdateringer i selskab med tidligere DR- og Radio4-vært Dan Grønbech.

Folketingsvalg med nordjysk fortegn

Ingen af de tre er i tvivl om, hvorfor hele nationens blik vil være fæstnet på Nordjylland de kommende uger.

Nationens to i øjeblikket mest profilerede politikere stiller nemlig op i Nordjyllands storkreds, nemlig statsminister Mette Frederiksen og formand for Danmarksdemokraterne Inger Støjberg.

Spørgsmålet er, hvem af de to der inkasserer det højeste personlige stemmetal.

- Man skal starte med I og S i sit fornavn og efternavn for virkelig at kunne ryste posen denne gang, lyder det om Inger Støjberg fra Johannes Jacobsen.

De seneste målinger indikerer da også at den tidligere Venstre-profil kan få et brag af et valg med sit nye projekt Danmarksdemokraterne. En Gallup-måling placerer 16 procent af de nordjyske stemmer hos Inger Støjbergs nye parti.

Taburetten vakler under nordjyske ministre

Anderledes broget er prognosen for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, der midt i en ny international krise skal forsøge at ryste sporene efter minkskandale og anklager om magtfuldkommenhed af sig:

- Det bliver spændende at se, om Mette Frederiksen kan få rettet det socialdemokratiske skib ind på kursen igen, siger Anders Sønderup.

Stormvejret omkring Socialdemokratiet kan også ende med at koste en af de nuværende nordjyske ministre pladsen i folketinget, vurderer panelet, selv om de ikke er helt enige om, hvor hen pilen peger:

- Hvis de får en vælgerlussing, så kunne Ane Halsboe-Jørgensen sagtens lade livet. Altså politisk, vurderer Johannes Jacobsen, mens Anders Sønderup peger i en anden retning.

- Rasmus Prehn er nok favorit, vil jeg sige, til at lade livet.

Vakuum efter store nordjyske profiler

Men tvekampen mellem Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne er langt fra det eneste, der gør Nordjylland til en ekstra interessant arena under valget.

Kendte profiler som den tidligere venstreminister Karsten Lauritzen og de Radikales Marianne Jelved har siden seneste valg meldt sig ud af kampen – hvem vil være i stand til at fylde vakuummet efter de to?

Og vil et Dansk Folkeparti, der en skygge af sig selv, overhovedet få en nordjysk kandidat valgt ind?

Sådan lyder blot nogle af de spørgsmål, som Nordjyskes valgpodcast tager op i første episode, hvor kampformen vurderes hos samtlige opstillingsberettigede partier.

Frem mod folketingsvalget vil Nordjyskes valgpodcast udkomme tre gange om ugen, hhv. mandag, onsdag og fredag.

Du finder den lige der, hvor du normalt lytter til podcast, eller via link herunder.