Politi: Sådan kan du hjælpe med at stoppe indbrudsbølge

NORDJYLLAND: Nordjylland er ramt af en indbrudsbølge.

I oktober steg antallet af indbrud i private hjem kraftigt i landsdelen sammenlignet med sidste år, og også november ser slem ud.

Indtil videre er der anmeldt 105 indbrud i nordjyske hjem i denne måned, oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Især i kommunerne Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt har der været mange indbrud.

- I oktober måned havde vi 74 sigtelser for indbrud i privat beboelse. Desværre må vi sige, at vores vedholdende indsats ikke har haft den ønskede effekt, siger politikommissær Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.

- Vi ved, at borgere, der bliver udsat for indbrud, eller som bor i kvarterer, der plages af indbrud, føler sig utrygge. Derfor arbejder vi bredt med at få stoppet stigningen i antallet af indbrud og med at pågribe tyvene, forsikrer han.

Det tidlige aftenmørke kan være en af forklaringerne til indbrudsbølgen, vurderer politiet.

Nu har Nordjyllands Politi øget patruljeringen i de hårdest ramte områder: Hjørring, Brønderslev og Jammerbugt.

- Vores patruljering får den bedste effekt, hvis borgerne hjælper os med tip, når de ser noget mistænkeligt. Derfor vil vi meget gerne have, at man ringer til os på 114, hvis man for eksempel ser personbiler eller varevogne, der kører rundt i boligområder på underlige tidspunkter, eller ser ukendte personer luske rundt, lyder det fra Sune Myrup fra Nordjyllands Politi.