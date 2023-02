Politi advarer: Nyt tricktyveri i privat hjem

SINDAL:En eller flere tricktyve har den seneste tid været på spil i Nordjylland, og mandag skete det igen.

Denne gang på Nørregade i Sindal, hvor en ældre dame lukkede en ukendt mand ind i sit hjem.

Han havde ringet på døren og påstod, at han ville høre, om der mon kunne være en ledig lejlighed i nærheden til mandens mor.

Det var der, og den ældre dame lukkede ham ind, så de kunne drøfte det nærmere over en kop kaffe.

Men manden kom ikke for at få kaffe eller høre om en lejlighed - han kom for at stjæle.

Pludselig var manden væk, og det samme var flere pengesedler fra kvindens pung, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Stjal kuvert med sedler

Tricktyveriet er kun et af flere i Vendsyssel den seneste tid.

Fredag 20. januar var en tricktyv på spil i Sæby, hvor han kom ind i en ældre mands bolig ved at hævde, at han lige skulle tjekke, om der var stjålet noget. Det var der i dén grad bagefter, for den ukendte mand forsvandt hurtigt igen og nåede at stjæle en kuvert med pengesedler.

Tirsdag 15. februar var der igen et forsøg på tricktyveri i Sæby, men det mislykkedes. Et ældre ægtepar fik pludselig besøg af en ukendt mand, som ville have dem til at forlade deres hjem. Det nægtede de, og så forsvandt manden - uden udbytte.