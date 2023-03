Politiet advarer: Sort is - og vejene er uhyre glatte

Med dagtemperaturer over frysepunktet smelter hvid nedbør samt sne og is på jorden. I værste fald strømmer smeltevandet stille hen over vejbanen og fjerner det salt, vejrmyndighederne omhyggeligt har spredt. Når temperaturen så i de mørke timer falder til under frysepunktet, så fryser smeltevandet til is.

Den type isdannelse er yderst vanskelig at se, fordi den er klar og gennemsigtig, så vejbanen kan ses igennem den. Fænomenet kaldes derfor også for sort is.

Resultatet i et sådan nulgradervejr bliver, at der ikke er glat på eventuelle tørre steder, mens der til gengæld er meget glat på steder med sort is. Som trafikant kan du ikke umiddelbart se, hvor der er vejgreb, og hvor der ikke er. Det ujævne glatføre stiller derfor ekstra store krav til vores opmærksomhed.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik er glatføre farligst, når det ikke er kombineret med sne på vejbanen. Ligger der først sne, er vi alle langt mere opmærksomme på, at friktionen ikke er, hvad den plejer at være.

