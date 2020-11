Politi: De sidste smittede mink i Nordjylland er snart aflivet

NORDJYLLAND:De sidste mink fra smittede minkfarme i Nordjylland kan være blevet aflivet allerede i løbet af i dag.

Det fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi.

- Vi håber og tror på, at vi i løbet af i dag eller i morgen kan melde ud, at myndighederne er helt færdige med aflivningen af smittede mink i Nordjylland, siger Henrik Skals.

Vicepolitiinspektøren oplyser, at Fødevarestyrelsen onsdag morgen er gået i gang med aflivningen på de sidste fire-fem smittede minkfarme i Nordjyllands Politikreds.

Tirsdag meddelte Midt- og Vestjyllands Politi, at Fødevarestyrelsen havde aflivet de sidste mink i Thisted Kommune.

Masseaflivningen har ramt minkavlerne hårdt, og fået de politiske bølger til at gå højt.

Men på trods af, at det er en svær tid for minkavlerne, så er arbejdet med at aflive de mange millioner mink forløbet godt, fortæller Henriks Skals.

- Der skal lyde en stor ros til minkavlerne for deres samarbejde midt i den svære tid, siger Henrik Skals.

Vicepolitiinspektøren oplyser også, at der i øjeblikket arbejdes på højtryk for at de aflivede mink, der nogle steder ligger oplagret hos den enkelte minkavler, bliver afhentet hurtigt.