Politiet erkender fejl ved omstridt stutteri

Balladen omkring det omstridte Stutteri Viegård nord for Viborg fortsætter ufortrødent, men denne gang er kritikken ikke rettet mod ejeren af stutteriet, John Byrialsen.

Derimod er det politiets håndtering af en episode søndag, lyset er rettet imod.

Her blev i alt otte borgere bortvist fra området ved stutteriet, efter at John Byrialsen havde anmeldt dem til politiet. Efter hans mening stressede deres tilstedeværelse flere heste på stutteriets grund.

På stedet traf politiet i alt otte borgere, som befandt sig i området fordelt i fem forskellige køretøjer. Efter kontakt til borgerne besluttede politiet at bortvise borgerne fra området i 24 timer.

Den beslutning var tilsyneladende ikke helt efter bogen, erkender politiet nu.

- Vi mener nu, at borgerne er blevet bortvist fra området efter en forkert bestemmelse, og det kan og vil vi selvfølgelig ikke bare lade stå, siger chefpolitiinspektør, Claus Hilborg fra Midt- og Vestjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Midt- og Vestjyllands Politi har derfor nu sat gang i en undersøgelse af hændelsesforløbet.

- Vi er nu i færd med at tage kontakt til de otte borgere med besked om, at bortvisningen ikke var berettiget, og at vi selvfølgelig beklager forløbet. Vi er nu i gang med at undersøge hændelsen for at afklare, hvordan vi håndterer en lignende situation bedre næste gang, siger chefpolitiinspektøren.

Gennem lang tid har demonstranter opsøgt området ved stutteriet for at gøre opmærksom på deres utilfredshed med John Byrialsen og den måde, han håndterer hestene på stutteriet på.

- Vi har i øjeblikket en opgave i at sørge for, at der ikke opstår farlige situationer på vejene og omkring stutteriet. Men det er klart, at politiet skal have hjemmel i lovgivningen, til de ting vi gør, siger Claus Hilborg.