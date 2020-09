Politi frygter ny indbrudsbølge i varebiler: Det skal du holde øje med

NORDJYLLAND:Det er set mange gange før. Professionelle tyve bryder ind i håndværkerbiler i ly af nattens mørke og stjæler dyrt værktøj.

Ofte kommer indbruddene i bølger, og tyvene flytter sig hurtigt fra by til by. Seneste bølge i Nordjylland var i maj, hvor over 20 varebiler blev brudt op i Vendsyssel inden for få dage.

Dengang havde man kort forinden set samme mønster længere sydpå i Jylland. Nu sker det igen, og i den seneste tid er varebils-indbruddene kommet så tæt på Nordjylland, at politiet er bekymret for, at tyvene snart gør deres indtog i det nordjyske.

Men denne gang vil politiet ikke sidde og vente på, at tyveribølgen måske rammer Nordjylland, og derfor, er Nordjyllands Politi nu ude med en opfordring til borgerne og håndværkerne i forsøget på at være på forkant.

- Vi vil forsøge at spænde ben for dem, og derfor vil vi gerne opfordre borgerne til at være ekstra opmærksomme i den kommende tid, siger politikommissær Henrik Taagaard fra Det Kriminalpræventive Sekretariat hos Nordjyllands Politi.

Hold øjnene åbne

Men hvad er det så, vi skal være opmærksomme på. Selvfølgelig mistænkelige biler og personer, der lusker rundt i nabolaget.

Og måske især, hvis bilerne har udenlandske nummerplader.

- Erfaringsmæssigt har vi set, at tyverierne spreder sig nordpå. Vi har tidligere set, at omrejsende kriminelle krydser grænsen og starter der og så bevæger sig op gennem Jylland, fortæller politikommissær Henrik Taagaard.

Politiet har også en teori om, at tyvene undervejs gemmer kosterne rundt omkring - f.eks. ved at grave det ned i skoven - og så sender de noget af det ud af landet med pakkepost, fortæller Henrik Taagaard.

Derfor må borgerne også gerne holde øje med, om der er noget, der ikke er som det plejer at være i lokalområdet.

- Hold øje med naboens hus. Og hvis man er ude at gå en tur og f.eks. ser en presenning i skovbunden, et hul i jorden eller noget, der ikke plejer at være der, så må man gerne ringe til politiet og fortælle, hvad man har observeret, siger Henrik Taagaard.

5 gode råd til håndværkerne

Og så kan håndværkerne også selv gøre livet sværere for indbrudstyvene. Politiet har 5 gode råd til at sikre sin varebil bedst muligt:

- Sørg for, at varebilens varerum ikke kan åbnes fra førerkabinen.

- Undgå at parkere varebilen på et mørkt og øde sted. Parker gerne et sted med belysning.

- Undgå at efterlade særligt værdifuldt værktøj i bilen.

- Overvej at mærke det dyre værktøj.

- Hvis det er muligt, så sørg for at placere bilen, så bagdør og sidedør ikke kan åbnes.

Ser man noget mistænkeligt i sit nabolag omkring varebiler, så kan man kontakte politiet på telefon 114.