Politi: Her gav massiv blokade især trafikale problemer

NORDJYLLAND:Siden tidligt mandag morgen har vognmandsblokaden sat propper i den nordjyske trafik. Og hele dagen har politiet haft travlt med at køre rundt i hele landsdelen for at fjerne propperne.

Der var nemlig kun anmeldt én blokade, og det betyder, at der ikke var givet tilladelse til langt størstedelen af de mange blokader, der i dagens løb har været ved tilkørslerne til motorvejen i hele Nordjylland.

Men selvom politiet kom for at opløse blokaderne, så har stemningen generelt været god mellem vognmænd og ordensmagt, fortæller vicepolitiinspektør Henrik Skals, Nordjyllands Politi.

- Stemningen har overordnet set været rolig. Der har været nogle enkelte, der havde svært ved at forstå vores anvisninger. Men efter vi snakkede med dem, faldt det til ro, siger han.

Bødeblokken har været fremme

På langt de fleste steder har lastbilchaufførerne fjernet blokaden, når politiet kom frem og bad dem om det. Enkelte steder var blokaderne dog mere generende, end politiet tillader.

Tre chauffører har derfor fået en bøde på 2500 kroner for overtrædelse af færdselsloven ved at genere trafikken ved vigtig infrastruktur.

I et enkelt tilfælde fik en chauffør en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Det var ved tilkørslen til Støvring Nord, hvor chaufføren nægtede at fjerne sin lastbil, og derfor kom bødeblokken altså frem, fortæller Henrik Skals.

Herefter valgte chaufføren at fjerne lastbilen frivilligt.

Især Aalborg har været generet

Den massive blokade af motorvejstilkørslerne har selvfølgelig givet store udfordringer for trafikken hele dagen. Især i Aalborg.

- Der har været en del ophobning af biler, særligt i Nørresundby og indre by i Aalborg samt ved lufthavnen. Men også på nogle landeveje, fortæller Henrik Skals.

Efter et par timers pitstop er lastbilerne igen vendt tilbage med blokader i eftermiddagstrafikken. Og politiet er fortsat med.