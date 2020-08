Politiet har hørt rygter: Nu holder de ekstra godt øje med beværtningerne

NORDJYLLAND:Nordjyllands Politi kommer til at holde et ekstra vågnet øje med, om restaurationerne lukker og slukker til midnat, når lørdag bliver til søndag.

Politiet har nemlig fået nys om, at flere beværtninger allerede er begyndt at annoncere med, at de har åbent til klokken 02.

Men den går ikke, understreger vagtchef Henrik Beck, Nordjyllands Politi.

- Den nye lovgivning er ikke på plads endnu, så de gældende regler er stadig, at der skal lukkes til midnat, siger han.

Regeringen og folketingets partier blev fredag enige om at udvide åbningstiden for barer, restauranter og cafeer til klokken 02.

Men selvom der er enighed blandt politikerne, så skal loven lige skrives og træde i kraft, før man kan få glæde af det ude i nattelivet.

- Vi forsøger nu at få fat i de restaurationer, der annoncerer med at holde åbent til klokken 02 for at forklare, at det må de ikke, siger Henrik Beck.

- Og vi kommer til at holde et ekstra vågnet øje med beværtningerne i nat, og hvis der er nogen der ikke sørger for at lukke til tiden, så vanker der en bøde, tilføjer vagtchefen.