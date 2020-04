Politi: Nordjyderne holdt afstand til hinanden i påsken

NORDJYLLAND:På trods af godt vejr og mange fridage, så blev der ikke slækket på afstanden i påsken.

Sådan lyder meldingen fra Nordjyllands Politi, der var ekstra meget på gaden med såkaldte forbyggelsespatruljer for at sørge for, at myndighedernes retningslinjer under corona-krisen blev overholdt.

- Generelt set har det været en stille og rolig påske. Vi har ikke været ude ved store forsamlinger og der er heller ikke rejst sigtelser for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, fortæller politikommissær Rene Kortegaard.

Nordjyllands Politi var i dagene op til påske ude med en reminder om, at det var vigtigt at holde fast - og holde afstand - i påskedagene.

Især havde politiet fokus på sommerhusområderne for at sikre, at folk ikke stimlede sammen der.

- Der er ikke så mange i sommerhusene, som der plejer at være, og der har ikke være nogle problemer, siger Rene Kortegaard.

Bødehæftet blev altså i lommen på politiet i påskedagene, men det blev dog til et par løftede pegefingre.

Det gode vejr fik nemlig nogle unge mennesker til at samle sig lidt for mange og blev bedt om at sprede sig.

Derudover var der selvfølgelig byggemarkederne, hvor der var mange mennesker samlet. Dem holdt politiet også opsyn med hen over påsken, men heller ikke her gav det anledning til problemer.

- Folk er ret gode til selv at tage ansvar og holde afstand, siger Rene Kortegaard.