Politi: Nyt it-system misbrugt til falske bombetrusler mod flere nordjyske skoler

NORDJYLLAND:En række skoler over hele landet - heriblandt mindst seks i Nordjylland - har modtaget bombetrusler via det nye beskedsystem Aula, der afløser Forældreintra.

I mails hævder en elev på skolen at true med at sprænge en bombe, hvis der ikke bliver betalt penge til en bestemt konto.

Men det er svindel, og der er ingen reel fare, vurderer politiet. Det oplyser vagtchef Jess Falberg fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

- Vi efterforsker det, men vi vurderer ikke, at der en risiko, siger Jess Falberg.

Han understreger, at forældre roligt kan sende deres børn i skole onsdag.

Politiet har kendskab til identiske mails sendt til en række skoler i hele landet. Det ser ud til, at elevers adgang til Aula er blevet misbrugt af ukendte personer, som politiet i Danmark nu forsøger at finde frem til.

I Nordjylland har yderligere mindst fire skoler oplevet at disse trusselsmails er sendt rundt via Aula eller hvis Forældreintra stadig bruges, oplyser politiet. Det drejer sig om skolerne Højene Skole, Lundergaardskolen, Bjergby Skole, der alle hører ind under Nordvestskolen i Hjørring Kommune, samt Hadsund Skole.

I forvejen var der sendt trusler til Tingstrup Skole i Thisted Kommune og Klarup Skole i Aalborg Kommune.

Truslerne er angiveligt sendt til både skolernes ledelse, personale, elever og forældre.

Skoleledere har oplyst forældrene om, at truslerne er falske, og at der undervises som normalt onsdag.