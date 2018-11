Politi: Pas på - falsk politimand opsøger ældre for at komme ind

NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi advarer mod en falsk politimand, der de seneste dage mindst to gange har henvendt sig til ældre borgere for at komme ind.

Manden har ikke uniform på, men siger, at han er fra politiet og skal ind i de ældres hjem i forbindelse med efterforskning af “kriminelle forhold”.

Manden beskrives som dansktalende, 30-40 år, brunt hår og iført lys jakke, lys skjorte og mørke bukser. Ham skal man bestemt ikke lukke ind, fastslår Nordjyllands Politi.

Hvis man bliver kontaktet af en civilklædt person, der hævder at komme fra politiet, skal man bede om at se politi-legitimation. Se her hvordan politiets legitimationskort ser ud.

Kan personen ikke fremvise politi-legitimation, skal man ikke lukke vedkommende ind. I stedet bør man anmelde sagen til politiet på telefon 114, opfordrer vagtchef Poul Fastergaard fra Nordjyllands Politi.

I tirsdags blev en 91-årig kvinde på Tolbodvej i Løkken udsat for tricktyveri, da hun lukkede en civilklædt mand ind. Han påstod, at han kom fra politiet og var i gang med at efterforske indbrud i området. Men da den falske politimand forlod lejligheden, havde den ældre kvinde mistet 8.000 kr. i kontanter.

