Politi: Ring til os - vi har flere patruljer på gaden for at fange juletyve

NORDJYLLAND: Hold ekstra godt øje med dit nabolag, og ring til politiet med det samme, hvis du ser noget mistænkeligt.

Sådan lyder opfordringen fra Nordjyllands Politi i julemåneden, hvor det desværre ikke kun er julestemningen, der har det med at snige sig ind i de nordjyske hjem.

December er historisk set også en højtid for indbrudstyvene, men i år har Nordjyllands Politi sat ekstra ind i forsøget på at fange eventuelle tyve på fersk gerning.

– Vi laver altid en øget indsats i december, men i år vil der være flere patruljer på gaden i visse tidsrum, som kan reagere på alle de henvendelser, vi forhåbentlig får, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

Borgere er en vigtig hjælp

Derfor håber politiet også på, at borgerne vil fortsætte med at fodre politiet med gode henvendelser om mistænkelige forhold.

– Vi får flere og flere henvendelser fra borgere, og disse henvendelser er meget vigtige for os, og samtidig kan borgernes årvågenhed også være med til at skræmme tyvene væk, siger Anders Uhrskov.

I weekenden fik politiet blandt andet flere henvendelser fra borgere i Brønderslev, Dronninglund, Løkken og Aars. Politiet rykkede ud, dog uden at møde nogle af de mistænkelige personer.

Til gengæld var der ingen indbrud i de områder i weekenden.

– Og det kan have været de opmærksomme borgere, der har været med til at skræmme dem væk. F.eks. var der en borger i Aars, der reagerede på, at der blev lyst ind igennem et tagvindue, og det kan have skræmt tyven væk, siger Anders Uhrskov.

Registrerer mistænkelige forhold

Vicepolitiinspektøren fortæller, at politiet vil forsøge at dæmme op for en eventuel jule-indbrudsbølge ved at registrere så mange mistænkelige forhold som muligt.

– Vi vil gerne have fat i folk, når de er derude. Og vi registrerer alle mistænkelige forhold - både personer og biler, forklarer Anders Uhrskov.

Sidste år blev der begået 226 indbrud i de nordjyske hjem.